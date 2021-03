Spread the love











Le anticipazioni di Uomini e donne lasciano davvero senza parole i fan del programma: gli spoiler rivelano un clamoroso ritorno nel parterre maschile. Ieri 11 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Gli spoiler rivelano clamorose novità soprattutto per quanto riguarda gli over. La puntata come sempre è iniziata con […]

L’articolo Uomini e Donne: un ex di Gemma Galgani torna e si rimette in gioco proviene da Leggilo.org.

