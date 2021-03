una-vita,-anticipazioni-dal-15-al-19-marzo:-ursula-licenziata!

Spread the love

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 15 al 19 marzo 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Ursula è sempre più delirante. La Dicenta arriva a scambiare Genoveva per una delle sue figlie e la aggredisce. La Salmeron viene salvata da Felipe. Ma caccia la governante. Come reagirà Ursula?

La follia di Ursula è ormai evidente. Si scontra continuamente con Genoveva.

Nel bel mezzo del delirio la Dicenta scambia per una delle sue figlie, la minaccia con un coltello e la fa cadere.

Soccorsa da Felipe, che l’attendeva per ufficializzare la loro relazione, Genoveva racconta di essersi fatta male da sola; poi, però, visto che non è tipo da farsi intimidire, affronta la governante ed è determinata a cacciarla di casa.

Ursula, tuttavia, la minaccia, dicendo che non esiterà a rivelare a tutti il suo coinvolgimento nella morte del marito Alfredo Bryce.

La Salmeron la licenzia in tronco. Ursula è furiosa e sente che la padrona ha intenzione di passare al contrattacco e tradirla proprio come già fece Cayetana.

Genoveva chiede a uno scagnozzo di rintracciare una misteriosa persona per poter danneggiare Ursula.

Mentre Felicia non è per nulla contenta della nuova passione per la pittura della figlia Camino, quest’ultima è entusiasta.

La giovane Pasamar è sempre più affascinata da Maite, che esercita una certa influenza su di lei. Camino, infatti, comuncia a fare discorsi “progressisti” e va con l’artista a visitare un museo.

Santiago è sempre più innamorato di Marcia e le propone di lasciare la città con lui, ma prima vuole ottenere altro denaro e lo chiede a Genoveva.

Josè ha ottenuto una parte in un’opera teatrale. Bellita cerca di aiutare Margherita e ogni settimana le manda del cibo, ma la donna non apprezza le sue premure e puntualmente le rispedisce al mittente.

La Del Campo, allora, organizza un concerto di beneficenza in favore di Margherita. Quando la donna lo scopre, ha una reazione inaspettata.

"Una Vita" va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.