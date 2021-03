Ingredienti

300 g ricotta

200 g radicchio trevigiano

200 g salsiccia

150 g 1 pera tipo Kaiser

100 g latte

70 g vino bianco secco

70 g gherigli di noce

40 g Parmigiano Reggiano Dop

3 uova

1 rotolo di pasta sfoglia

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 8-10 persone

Per la ricetta della torta salata al radicchio, eliminate il budello della salsiccia, tagliatela a tocchetti tipo bocconcini e arrostitela in padella con un filo di olio. Sfumate con metà del vino bianco e lasciate raffreddare.

Mondate e affettate il radicchio.

Trasferite la salsiccia in un piatto e nella stessa padella rosolate il radicchio trevigiano, con poco olio.

Cuocete sulla fiamma vivace, sfumate con il resto del vino e dopo un paio di minuti spegnete.

Mondate la pera e tagliatela in spicchi.

Foderate uno stampo con la pasta sfoglia, bucherellate leggermente il fondo con i rebbi della forchettae distribuitevi la salsiccia, il radicchio, gli spicchi di pera e i gherigli di noce sminuzzati grossolanamente.

Preparate un composto mescolando la ricotta con le uova, il latte, il parmigiano grattugiato, sale e pepe.

Versate il composto all’interno del guscio di sfoglia e infornate nel forno statico a 160 °C per 40 minuti circa.

Sfornate la torta salata al radicchio, lasciatela riposare per una decina di minuti, quindi sformatela e servitela.