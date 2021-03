tendenza-cbd:-dal-beauty-alla-casa

Il CBD, o Cannabidiolo, è uno degli almeno 113 composti presenti nella pianta di cannabis, privo però dell’effetto psicoattivo dato dal tetraidrocannabinolo. Apporta numerosi benefici, dall’anti-stress alla cura della pelle. Le sue potenzialità sono infinite: è anti-age e anti-infiammatorio, grazie agli antiossidanti, omega 3 e 6 e alla vitamine C ed E al suo interno, e permette di avere una pelle idratata e più luminosa, libera da impurità, specialmente per chi ha un’epidermide sensibile. Lo sa bene Taba Skincare, la novità sugli scaffali beauty che ha dedicato tutte le sue formule proprio al lato buono della cannabis, che scaccia anche tensioni muscolari e dolori mestruali.

Forse non sapete che i recettori dei cannabinoidi si trovano naturalmente nella nostra pelle, e il CBD ha la capacità di interagire con loro, giovando sull’intero sistema del corpo. Non stupisce che negli ultimi tempi, soprattutto nella situazione attuale di pandemia, sia aumentata la richiesta di canapa legale, di cui l’Onu ne ha recentemente riconosciuto (e legalizzato) le proprietà terapeutiche. La notizia ci arriva dalla startup Weedfly, nata a ottobre 2020. Lo shop online, che vende la migliore selezione di infiorescenze e derivati di cannabis light (CBD, appunto) rigorosamente Made in Italy, ha proprio l’obiettivo di valorizzare tutta la filiera dalla coltivazione alla consegna, promuovendo un approccio etico ed ecosostenibile. E a proposito di ecosostenibilità forse non sapete gli altri potenziali della canapa.

Nel mondo tessile, dall’abbigliamento al design, la canapa viene usata insieme al cotone organico per combattere la problematica dello spreco, oltre che garantire un prodotto antisettico e delicato sulla pelle proprio perché è dotata di una fibra robustissima. Senza dimenticare che questo composto di fibre naturali biodegradabile, riciclabile ed esente da tossine, è perfetto per sostituire tutti i prodotti realizzati in plastica comune che, entro il 2025, dovrà essere riciclata al 90% se vogliamo continuare a vivere su questo Pianeta. Per lo più il CBD è anche protagonista del design e dell’architettura. L’hempcrete altro non è che il materiale bio-composito che permette di ottenere una miscela di calce e gesso a base di canapa. Ne sanno qualcosa l’artista berlinese Yasmin Bawa, che crea vasi monolitici in questo materiale biodegradabile, e lo studio di architettura Tav Group che ha progettato, nella città israeliana di Ein Hod, una casa interamente in questo materiale, ottimo quanto il cemento ma meno tossico, perché la pianta di canapa assorbe il carbonio, iper isolante e anche anti caldo. Nella gallery le idee shopping.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Una villa scultorea mimetizzata nella natura

Viaggio nella bellezza: 15 beauty brand che celebrano l’Italia

Una mostra indaga il corpo che cambia in un anno di pandemia