sull’isola-di-malta,-il-richiamo-della-pietra

Una casa modellata nella pietra, dove l’antico spirito del luogo dialoga con il design contemporaneo: è il progetto firmato dallo studio di architettura e design DAAA Haus a Zejtun, nel sud dell’isola di Malta, per recuperare una tipica dimora locale e adattarla allo stile di vita di una famiglia contemporanea.

Per ampliare la casa è stata utilizzata, ove possibile, la vecchia pietra recuperata dal sito stesso. La proprietà ha volumi ampi e comprende un grande cortile centrale che illumina di luce naturale tutte le stanze, grazie anche a un enorme lucernario retrattile; sul retro si apre un giardino con piscina cinto da un muro di pietra.

Gli architetti hanno cercato di mantenere intatte le caratteristiche storiche della casa. Come la vecchia “hnejja“, ovvero l’arco di sostegno che è stato conservato come omaggio al passato, e l’ingresso alla nuova scala. Le antiche aperture in legno sono state restaurate e riutilizzate come piani per i tavoli e cornici per gli specchi, in un riuscito mix tra passato e presente.