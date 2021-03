Samantha Curcio, la tronista di Uomini e Donne, era già apparsa in un altro programma: ecco quale

Spread the love

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne ed il suo ingresso nel dating show di Maria De Filippi non è passato inosservato per due motivi.

Il primo è la sensazione di ventata di aria nuova che avrebbe potuto portare nel programma: presentatasi come la ragazza della porta accanto, Samantha Curcio mirava a scardinare lo stereotipo della classica tronista dal fisico statuario e dall’avvenenza sbalorditiva. La ragazza ha infatti esordito col messaggio: “dimagrire si può, diventare simpatici no“, puntando quindi tutto sul carisma e sulla simpatia, anziché sul lato estetico.

Già nella seconda puntata però, molti utenti avrebbero criticato la ragazza per alcune sue uscite poco eleganti, una anche sull’aspetto fisico, nei confronti di alcuni corteggiatori.

Il secondo motivo che ha portato i telespettatori a concentrarsi su di lei è che la tronista, in realtà, non sarebbe un volto nuovo del piccolo schermo. Samantha Crucio è infatti apparsa qualche anno fa in un noto programma di Real Time: Alta Infedeltà – 1000 modi di tradire.

La trasmissione si sviluppava come un docu-reality – andato in onda dal 2015 al 2018 – che mostrava diverse storie d’amore sfociate nell’infedeltà, raccontata attraverso ricostruzioni in cui parlavano il traditore, il tradito e l’amante (tutti interpretati da attori). Ebbene, Samantha Curcio, nella settima puntata della quarta stagione dal titolo “La mia migliore nemica”, trasmessa il 14 marzo 2017, interpretò un personaggio di nome Barbara.

La scoperta di una passata esperienza televisiva da parte della Curcio ha tuttavia deluso alcuni fan che avevano visto in lei la classica ragazza acqua e sapone.