ricordate-maria-antonietta-tilloca?-dopo-il-gf-ecco-che-fine-ha-fatto

Maria Antonietta Tilloca, celebre ex concorrente del Grande Fratello, dopo il reality rimane lontana dai riflettori. Oggi che fine ha fatto?

Maria Antonietta Tilloca

Maria Antonietta Tilloca è stata una tra le più note concorrenti del Grande Fratello, il reality più spiato d’Italia. Ha iniziato a farsi conoscere grazie al programma lasciando in quell’edizione un segno sul piccolo schermo.

Si trattava di una ragazza dalla vena artistica, che coltivava il desiderio di diventare una pittrice, e di fare di questa passione il suo lavoro. Dopo essersi diplomata al Liceo Artistico ha proseguito gli studi presso L’Accademia di Belle Arti, al tempo della nota esperienza televisiva, nel 2000, si guadagnava da vivere facendo la baby sitter e la cameriera.

Tilloca è nata ad Alghero il 27 maggio 1973, sua madre è una casalinga e suo padre un muratore secondo alcune vecchie interviste , la sua famiglia è composta anche da due fratelli minori di nome Mauro e Gianfranco Tilloca.

Nelle vesti di concorrente, all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, la ragazza si era contraddistinta per la sua grande sensibilità nei confronti dei suoi compagni d’avventura. Una volta uscita è riuscita ad allestire la sua prima mostra personale a Milano. Realizza così il suo sogno ma, dopo qualche ospitata televisiva è tornata alla normalità.

Maria Antonietta: vita privata

Al tempo del suo unico trascorso televisivo, Maria Antonietta Tilloca era fidanzata con un ragazzo di nome Stefano. Attualmente, grazie al suo profilo Instagram, è noto che è legata ad un pilota di aerei di nome Marco.

La coppia vive a Casablanca, in Marocco, e l’ex gieffina è riuscita a raggiungere il suo importante obiettivo. Durante un’intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano“, la meteora del piccolo schermo ha raccontato di ricordare ancora con emozione quel tempo trascorso in “casa”.

La ex “gieffina” oggi

Tilloca Maria Antonietta

Oggi Maria Antonietta vive appunto in Marocco, in un paese non lontano da Casablanca e ha compiuto, secondo alcune indiscrezioni, 46 anni pochi mesi fa. Maria Antonietta Tilloca non ha mai abbandonato la sua passione per l’arte, oggi infatti lavora come disegnatrice e illustratrice.

Da anni è ormai lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione. In più occasioni ha però fatto sapere che nonostante siano passati vent’anni continua ancora a sentire alcuni dei concorrenti che parteciparono con lei alla prima edizione del “Grande Fratello“.

Non molto tempo fa, scriveva sul suo profilo Instagram “Pronta per Domenica Live. Si parlerà un po’ di noi del primo GF ma soprattutto ricorderemo Pietro con il sorriso”, Annunciando quindi la sua ospitata da Barbara D’Urso. I fan, già scalpitanti di rivederla sul piccolo schermo, avevano immediatamente mostrato il loro sostegno alla bellissima donna.