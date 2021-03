Quello che c’è da sapere su La Halle aux Grains, il ristorante della Bourse de Commerce

Spread the love

© Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier

Rinviata a causa della crisi sanitaria, l’inaugurazione della Bourse de Commerce – che ospiterà il museo del collezionista e miliardario François Pinault – dovrebbe avvenire in primavera, dopo cinque anni di lavori. Mentre la ristrutturazione dell’edificio è opera degli architetti Tadao Ando, Pierre-Antoine Gatier e Niney e Marca, l’interior di La Halle aux Grains è opera dell’agenzia NeM in collaborazione con Lucie Niney, Thibault Marca e i designer Ronan e Erwan Bouroullec. La cucina di Michel e Sébastien Bras aprirà al terzo piano, offrendo una vista interna dell’immenso affresco che ha ispirato gli chef nel design dei loro piatti: «Quando siamo entrati nella Bourse de Commerce, questo panorama mi ha fatto fare un viaggio, ha nutrito la mia memoria e la mia ispirazione», dice Michel Bras. Il ristorante La Halle aux Grains offrirà una vista sul cuore dell’edificio.



Per rievocare la storia del luogo, dedicato al commercio del grano e della farina nel XIX secolo, La Halle aux Grains dovrebbe celebrare i cereali, i semi e i legumi attraverso ricette veramente gourmet – sono destinate a portare «l’anima di Aubrac a Parigi».

© Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier

Nel piatto, troveremo una cucina tanto cara ai due chef che rivendicano la precisione, una «cuisine du rien d’une élégance folle» dove i cereali troveranno la loro nobiltà. Per il momento, il teasing è in atto sui social e possiamo già dire che la biancheria da tavola (Tissages Moutet) e i piatti della designer Élise Fouin sono un ottimo spoiler.

2, rue de Viarmes, 75001 Parigi, www.halleauxgrains.bras.fr

Articolo originale pubblicato su AD France