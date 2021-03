pollo-con-pak-choi,-tabasco-e-salsa-di-ostriche

Il pollo con pak choi, tabasco e salsa alle ostriche è un secondo piatto di ispirazione asiatica, che prevede l’uso di una verdura non sempre facile da trovare, il pak choi (o bok choi), ma ottima e ricca di vitamine, soprattutto quelle del gruppo A (sotto forma di carotenoidi) e vitamina C, in più contiene sali minerali, come calcio e fosforo, e per non farsi mancare nulla anche le fibre e le proteine.

Il pak choi è una varietà di cavolo molto diffuso in Oriente, originario della Cina, è però uno dei vegetali più usati nella cucina thailandese. Si conserva molto bene fuori dal frigo, quindi è ideale anche per le temperature tropicali. Si cuoce in pochi secondi, dunque va benissimo per essere saltata a temperature altissime nel wok di ferro. In Italia il pak choi si trova nelle aziende agricole biologiche, nei negozi di ortofrutta etnici e dai fruttivendoli più forniti. Ne esistono due varianti: quelle verdi che assomigliano alle nostre bietoline, e quelli con una costa bianca e una forma tondeggiante, e sono entrambi adatti per questa ricetta.

Le salse e le spezie in questa ricetta possono essere aggiunte a piacere, e, se accompagnato con riso Basmati al vapore, questo secondo di carne diventa un piatto unico molto ben bilanciato e povero di grassi.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti



Tempo di cottura: 8 minuti



Tempo totale: 13 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

250 g Pollo

4 cucchiai Salsa Di Ostriche

1 cucchiaino di Tabasco

5 Pak Choi

1 cucchiaio Olio Di Semi

1 Cipollotto

1 cucchiaio Zucchero

Coriandolo (facoltativo)

foglie Menta (facoltativo)

Preparazione

Per preparare il pollo con pak choi, tabasco e salsa alle ostriche cominciate con il tagliare il pollo a bocconcini e marinate con 2 cucchiai di salsa di ostriche (oppure 1 cucchiaio di salsa di soia) e 5-6 gocce di Tabasco.

Tagliate il pak choi in tronchetti da circa 3-4 cm.

In un wok o in una padella, scaldate l’olio e fate rosolare il cipollotto.

Unite il pollo e fate cuocere a fiamma alta.

Aggiungete il Tabasco (5 gocce o più a piacere).

Aggiungete 2 cucchiai di salsa di ostriche (o più a piacere).

Unite il pak choi.



Cuocete a fiamma alta, unite lo zucchero, procedete fino alla cottura del pollo e aggiustate eventualmente con altra salsa di ostriche e Tabasco.



Accompagnate a piacere con coriandolo, menta e riso thailandese.