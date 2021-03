nel-e-con-il-tempo:-il-progetto-di-dimorestudio-a-torino

Un appartamento che è tutto un intreccio di epoche, suggestioni, culture. A cominciare da dove si trova: al piano nobile di un palazzo nel centro della Torino post unitaria, permeato di una raffinata quanto solida atmosfera tardo-ottocentesca, rimasta intatta nei vasti spazi domestici. «I soffitti con gli affreschi dai colori tenui, il parquet ad ampi riquadri, le alte porte, i luminosi finestroni: è tutto originale», spiega Emiliano Salci, il fondatore con Britt Moran di Dimorestudio: sono loro i curatori degli interni dell’appartamento. «Quando lo abbiamo visto, abbiamo optato per un morbido lavoro di restyling. La bellissima patina del tempo andava solo conservata, al più ravvivata. Una ristrutturazione to- tale l’avrebbe semplicemente distrutta». Ai giovani proprietari, estimatori entusiasti dello “stile Dimore”, il progetto è piaciuto subito. «Sono venuti a Milano per incontrarci e la sintonia è stata immediata. Sono una coppia giovane, colta, amano il design e collezionano arte: insomma, i committenti ideali. Parliamo lo stesso linguaggio e non è così scontato potere dialogare con un cliente che conosce e apprezza, anche concettualmente, ciò che gli si propone. Poi abbiamo potuto operare senza ansie da trasloco imminente e questo ci ha permesso di scegliere e proporre con la dovuta calma».

La sala da pranzo, con le sedie chiavarine dipinte di blu.Foto Francois Halard

Lavorare nel e con il tempo, usando (o ricreando ad arte) i segni anche leggeri che il suo succedersi lascia (o che sarebbe bello avesse lasciato), è una delle competenze che hanno reso Dimorestudio ciò che è. «Il primo passo è stato studiare gli aggiustamenti delle nuances», spiega Salci. Ecco allora la ricerca di un equilibrio, di una complementarietà tra i leggeri affreschi e l’inserimento di colori più contemporanei, cioè «varie tonalità di grigio, verde-blu molto “alla Ponti”, pavoni, petrolio», che danno alle pareti un morbido effetto polveroso. Nessun intervento strutturale ha alterato i volumi, mentre quelli architettonici si sono limitati all’ab- battimento di due tramezzi nella camera da letto e nella sala da pranzo, mentre «in cucina e in bagno abbiamo sostituito il pavimento con il terrazzo veneziano» – un richiamo a tante realizzazioni dell’amato Carlo Scarpa.

Per finire, la firma di Salci e Moran è ancora una volta nella calibrata commistione tra gli arredi e i complementi. Da un lato, le creazioni ad hoc firmate Dimorestudio: l’isola-cucina di laminato azzurro con profili in ottone e top in acciaio, l’armadiatura in noce e ottone nella zona notte con rivestimento in carta da parati, la testiera blu del letto che corre lungo tutta la parete e diventa un piano per posare ed esporre oggetti e opere; dall’altro, quelli selezionati da Dimore Gallery – soprattutto pezzi degli anni ’50 e ’60 – e infine quelli appartenenti ai proprietari, come le poltrone in cuoio patinato vintage o il tavolo Reale, omaggio a Carlo Mollino (non poteva mancare a Torino). L’effetto finale? Il piacere di entrare e vivere in una casa “casa”, sincera, autentica nel presentarsi quasi come fosse il racconto dello spirito dei tempi, di un corale succedersi di generazioni. In cui ognuna ha la- sciato qui di sé una traccia gentile: oggetti, colori, luci, prospettive che ne esprimono i valori culturali ed etici più autentici.

Leggete questo articolo di Paolo Lavezzari, con le foto di Francois Halard a pagina 124 di AD di marzo

Per abbonarti ad AD, clicca qui