L’Eredità, Flavio Insinna: “Io meglio di Carlo Conti” – FOTO

Oggi 11 marzo 2021 è andata in onda un’altra esaltante puntata de “L’Eredità”, il game show condotto da Flavio Insinna su Rai Uno per tutti gli appassionati dei quiz

L’Eredità,il presentatore Flavio Insinna (screen da video)

Ritorna il classico appuntamento giornaliero con il quiz show condotto dal simpatico Flavio Insinna, “L’Eredità”, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 18:45 su Rai Uno. Nella puntata di ieri 10 marzo 2021 lo scettro è ritornato nelle mani di Yuri, che è subentrato a Martina. Il campione è arrivato alla Ghigliottina con un montepremi di 140 mila euro, vincendo al gioco del Triello contro la già citata ex campionessa Martina e Federico. Yuri ha indovinato domande piuttosto complesse sui “Promessi Sposi” e sull’ inquinamento. Arrivato al complesso gioco finale che tanti telespettatori aspettano con ansia per cercare di indovinare la parola giusta, il concorrente ha sbagliato soltanto due parole tra le cinque proposte e quindi il suo montepremi si è ridotto fino a 35 mila euro. Le parole erano mondo, mille, coprire, dolci e saluti. Yuri ha indovinato la parola finale, che era “baci“, riuscendo così a portare a casa tutto il montepremi e sbalordendo Flavio Insinna e tutto lo studio, pubblico da casa compreso.

Flavio Insinna a L’Eredità: “Io meglio di Carlo Conti”

Flavio Insinna a L’Eredità (screenshot Rai)

All’inizio della puntata di oggi Flavio Insinna ha fatto vedere al pubblico il momento in cui Yuri ha vinto il montepremi. E ancora prima di questo momento il buon Insinna ha mostrato dei disegni fatti per lui da alcuni bambini che lo hanno ritratto molto bene e con il viso molto rosso cosicché il conduttore ha detto che era più abbronzato di Carlo Conti. Una battuta che avrà senza dubbio suscitato l’ilarità dei più piccini a casa ma anche dei loro genitori. I nuovi concorrenti della puntata di oggi sono Federica, l’ingegnere Salvatore di Roma che hanno figurato bene durante il primo gioco de L’ Eredità. Hanno poi giocato gli altri concorrenti, il preparatissimo Federico, Ilaria e Andrea, laureato in lingue a soli 23 anni e naturalmente Martina e Yuri. Nella prima sfida è stato eliminato il neo arrivato Salvatore.

Il conduttore Rai (Getty Images)

Il quiz show più amato dagli italiani è poi proseguito con il gioco de “Di cosa si parla” e alla fine sono andati in sfida Andrea e Ilaria, quest’ultima è stata eliminata.