La Coppia Quasi Perfetta avrà una seconda stagione?

La Coppia Quasi Perfetta 2 stagione si farà?

Cosa sappiamo sul futuro de La Coppia Quasi Perfetta, la serie dal creatore di Misftits Howard Overman? Dopo il debutto dello scorso 12 marzo 2021, la serie evento targata Netflix tornerà con la stagione 2? Ci poniamo questa domanda dopo aver assistito all’incredibile adattamento del celebre romanzo dello scrittore inglese John Marrs. Una storia quella di The One, nel titolo originale del romanzo, a metà tra un racconto di fantascienza e un raggelante thriller in grado di appassionare e terrorizzare gli spettatori.

Cosa sappiamo quindi sulla seconda stagione de La Coppia Quasi Perfetta? È ancora troppo presto sapere se Netflix ha deciso di rinnovare o cancellare il suo show. Sono tante però le ipotesi che ci vengono in mente per un eventuale seguito di questa storia. Trattandosi ad esempio di un progetto che ricorda per certi versi l’universo narrativo di Blak Mirror o quello di Osmosis, Netflix potrebbe decidere di puntare ancora sul fortunato versante distopico, anche se in realtà la storia narrata si conclude con lo stesso romanzo di John Marrs da cui è tratta.

Dal punto di vista letterario, infatti, La Coppia Quasi Perfetta non ha un seguito. Tuttavia, se la collaborazione tra lo scrittore e Netflix dovesse rivelarsi un successo, immaginiamo allora che potrebbe arrivare un secondo capitolo creato ad hoc per lo streamer. In alternativa a questa idea, sono numerosi i libri scritti dall’autore britannico su cui prendere spunto per la prossima trasposizione televisiva.

continua a leggere dopo la pubblicità

In attesa di scoprire quindi se La Coppia Quasi Perfetta 2 si farà, ricordiamo che nella decisione sarà indispensabile la risposta degli abbonati Netflix, e nel dettaglio le loro visualizzazioni nel primo weekend di rilascio della prima stagione della serie tv.

Quando esce La Coppia Quasi Perfetta 2

Quando potrebbe debuttare La Coppia Quasi Perfetta 2 in caso di rinnovo? Dal momento che la prima stagione della serie raggiunge lo streamer il 12 marzo 2021, nell’eventualità che venisse riconfermata, allora potremmo rivederla nel corso del 2022. Ribadiamo però che al momento si tratta soltanto di ipotesi, e che non c’è ancora nulla di confermato.

Trama di La Coppia Quasi Perfetta 2, anticipazioni

Una scena de In La Coppia Quasi Perfetta Credits: James Pardon e Netflix

Il racconto de La Coppia Quasi Perfetta è tratto dal terzo romanzo dell’autore inglese intitolato “The One, edito in Italia a partire dal 2018 col titolo “La Coppia Quasi Perfetta” per Newton Compton Editori. La storia ha inizio in un futuro imminente dove esiste la possibilità di trovare la propria anima gemella attraverso un test del DNA. Si tratta senza dubbio di un’idea semplice, ma dalle conseguenze inimmaginabili. In caso di rinnovo, ipotizziamo quindi di poter assistere a tutte le tragiche implicazioni che tale metodo ha scatenato tra gli esseri umani, cambiando così le nostre relazioni amorose, per sempre.

Cast di La Coppia Quasi Perfetta 2

continua a leggere dopo la pubblicità

Chi torna nel cast dell’eventuale seconda stagione? Tra i personaggi principali ci aspettiamo di rivedere la protagonista Hannah Ware, qui nei panni di Rebecca. Lei è la fondatrice dell’azienda che ha creato il test del DNA in grado di individuare i partner ideali.

Accanto a lei potrebbero tornare anche Dimitri Leonidas (Riviera) nel ruolo di James, co-fondatore del MatchDNA, insieme a Amir El-Masry nel ruolo di Ben, un amico della protagonista. Ricordiamo infine che il resto del cast della prima stagione è formato anche da Wilf Scolding (Game of Thrones) nel ruolo del fidanzato di Rebecca, Ethan; Stephen Campbell Moore (War of the Worlds) in quello di Damian; Zöe Tapper (Liar) è l’ispettrice detective Kate, mentre Lois Chimimba (Holby City) è Hannah.

La Coppia Quasi Perfetta 2 in streaming

Dove ci aspettiamo di vedere gli episodi della seconda stagione de La Coppia Quasi Perfetta se rinnovata per davvero? Trattandosi di una serie Netflix Original, è inevitabile che anche il secondo ciclo che non approdi proprio sul colosso dello streamin, piattaforma disponibile in più di 190 Paesi in tutto il mondo.