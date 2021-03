Ilary Blasi, enorme commozione in diretta Tv quest’oggi. Ecco cosa ha comportato a questa reazione davanti al pubblico.

Ilary Blasi si commuove in diretta: ospite quest’oggi negli studi di Silvia Toffanin per Verissimo, la donna non ha trattenuto l’emozione per una persona che ha lasciato un segno nella famiglia Totti. Si tratta del papà di Francesco, l’indimenticabile Enzo, scomparso in questo 2021 per Covid-19: “Non si è mai pronti a perdere un genitori, ma quel che è successo a mio suocero è stato davvero assurdo. E’ stato come cadere in un buco nero, non abbiamo nemmeno avuto il tempo di metabolizzare”, ha spiegato in diretta la show-girl.

Ilary Blasi si commuove in diretta ricordando il suocero

Ma ancor più devastato, ovviamente, è stato l’ex capitano della Roma che si trascina tuttora un pentimento: “Quando è venuto a mancare il papà – ha spiegato ancora Ilary – ha avuto un senso di colpa per non avergli detto ‘ti voglio bene’ ogni volta che lo ha pensato o che lo avrebbe voluto dire. Il consiglio, forte di quest’esperienza, è di esternare sempre i nostri sentimenti alle persone che amiamo. Non possiamo sapere cosa succederà all’indomani…”.