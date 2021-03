Hausen avrà una seconda stagione?

Hausen 2 si farà?

Hausen 2: ci sarà una seconda stagione della serie horror targata Sky?

Arriva dalla Germania la produzione ideata da Till Kleinert e Anna Stoeva che ha esordito su Sky Atlantic lo scorso 20 febbraio.

Diretta da Thomas Stuber, la serie è ambientata nella Germania dell’Est in un edificio nascosto fra i boschi che costeggiano la città di Buch. Qui sorge l’edificio sinistro che dà il nome alla serie, intitolata per l’appunto “Casa”, un’ambientazione postmoderno inquietante e oscura il cui aspetto claustrofobico non lascia scampo a chi varca la sua soglia.

continua a leggere dopo la pubblicità

Dopo la morte di sua madre, il sedicenne Juri (Tristan Göbel) e suo padre Jaschek (Charly Hübner) si trasferiscono in un complesso residenziale fatiscente nella periferia della città. Mentre Jaschek cerca di rifarsi una vita trovando lavoro come come custode, Juri si accorge in poco tempo che l’edificio nasconde il segreto più raccapricciante: una vita diabolica che si nutre delle sofferenze dei suoi residenti.

Nel tentativo di contrastare l’avanzata di questa forza oscura, Juri, dovrà convincere gli abitanti del palazzo, indifferenti e ostili, a cooperare tra loro. Ma più il tempo passa più le cose si complicano e anche Jaschek si ritroverà sopraffatto dall’influenza del condominio, lasciando suo figlio da solo in questa lotta contro l’oscurità.

Charly Huebner (Jaschek), Tristan Goebel (Juri), Alexander Scheer (Kater), Lilith Stangenberg (Cleo), Daniel Sträßer (Scherbe), Béla Gabor Lenz (Ninja), Andrea Guo (Loan), Stefan Haschke (Björn) e Monika Oschek (Maja) appaiono nel corso della prima stagione.

Charly Hübner in una scena di Hausen. © Sky Deutschland-Lago Film GmbH-Sammy Hart, © 123RF-Lurii Kovalenk.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il finale della prima stagione va in onda in Italia sabato 13 marzo, mentre in Germania è stato trasmesso alla fine dell’anno scorso.

Ci sarà una seconda stagione di Hausen? Al momento Sky Deutschland non ha ancora formalizzato una decisione in merito al futuro della sua serie, che non risulta né cancellata né rinnovata per la stagione 2. Prima di impegnarsi nella realizzazione di altri episodi, il colosso della pay-tv vorrà attendere di vedere come è accolta la serie dagli abbonati Sky negli altri Paesi, come il Regno Unito e l’Italia.

Qualora una seconda stagione si facesse, le idee non mancherebbero. Parlando con il sito tedesco Filmstarts, il regista della serie Thomas Stuber ha ammesso che l’epilogo della prima stagione offre molti spunti narrativi per un proseguo. “Chissà se Jaschek non attenderà il ritorno di suo figlio sulla Terra, anche se per tutto il tempo era convinto che nulla di tutto ciò fosse reale” ha dichiarato Stuber.

È da qui che potrebbe prendere il via una seconda stagione: l’esito del viaggio di Juri in un mondo totalmente sconosciuto. Avrà ceduto al male, o sarà riuscito a restare fedele a sé stesso nella speranza di fare ritorno dal padre? “Immagino che ovunque lui si trovi adesso, Juri possa acquisire dei poteri ben più grandi di quelli di Kater” riflette il regista Stuber, aggiungendo: “Credo che lui sosterrà un sacrificio indicibile e vivrà un grande dolore, ma è in grado di vedere cose che a noi comuni mortali sono precluse”.