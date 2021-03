GUADAGNI RECORD MA LAVORATORI SEMPRE PIÙ PRECARI: CONTRO AMAZON SARÀ SCIOPERO

Per la prima volta nel mondo ci sarà uno sciopero generale della filiera Amazon.

Uno sciopero che coinvolge 40mila persone

E sarà proprio l’Italia il prossimo 22 marzo il Paese dove si svolgerà questa grande protesta dei lavoratori della multinazionale con sede a Seattle. Sono diverse le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero. C’è la CGIL, la CISL, la UIL, ma anche i sindacati dei trasporti.

Perché non saranno solo i dipendenti diretti della multinazionale ad interrompere l’attività lavorativa in quella giornata, ma tutta la filiera logistica, compresa anche la distribuzione. In tutto circa 40mila persone, di cui 9mila lavoratori interinali, circa 1.500 lavoratori in appalto e oltre 19mila tra i cosiddetti driver Amazon e cioè gli autisti dei furgoni che fisicamente trasportano e consegnano i pacchi in giro per il Paese.

I sindacati denunciano “indisponibilità cronica al dialogo”

Lo sciopero arriva dopo il fallimentare esito di una serie di incontri organizzati tra i sindacati con Amazon Transport Italia, con Amazon Logistica Espressi e infine con Assoespressi, l’associazione nazionale di corrieri su cui si appoggia Amazon per il suo servizio di consegne.

Questi incontri avrebbero dovuto portare ad un accordo quadro che armonizzasse le condizioni di lavoro e salariali su tutto il territorio. E i sindacati hanno contestato in particolare la condizione dei driver, costretti a turni massacranti, che arrivano a richiedere circa 120 consegne nell’arco di sei ore (con una media di una consegna ogni tre minuti).

Dall’altra parte però sembra essersi creato un muro di fronte a queste richieste. Con Amazon pronta a scaricare la responsabilità sulle aziende appaltatrici dei servizi e viceversa.

I sindacati sono arrivati così a denunciare una indisponibilità cronica di Amazon ad un confronto con le parti coinvolte e, in assenza di risposte da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro, la via dello sciopero sembra l’unica strada percorribile.

Amazon: tanti guadagni, ma poche tasse pagate

L’ostruzionismo dei vertici di Amazon verso quella che sarebbe una normale contrattazione salariale non trova però giustificazione da un punto di vista economico.

Perché non si può certo dire che questo sia un periodo magro per la piattaforma dell’e-commerce. I ricavi di Amazon nell’anno dell’emergenza virus hanno subito un’impennata verso l’alto di quasi il 40% rispetto agli anni precedenti. E in mezzo a questa marea di soldi, il colosso di Seattle continua però a godere di un atteggiamento particolarmente favorevole da parte del fisco.

Secondo un recente rapporto del centro studi di Mediobanca, Amazon Italia avrebbe versato di tasse 10 milioni di euro a fronte di un fatturato di 1 miliardo. In pratica appena l’1% di quanto incassato. Ed è questo il grande paradosso.

Una multinazionale che sembra realizzare profitti enormi, anche sfruttando le lacune legislative, ma solo per i suoi vertici, tenendo invece i dipendenti in una condizione di completa subordinazione. Siamo sempre lì, alla privatizzazione dei profitti mentre si socializzano i costi di impresa.

Claudio Messora