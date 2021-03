Home » News » Giulia De Lellis » Giulia De Lellis su tutte le furie: “Informati prima di parlare!”

Giulia De Lellis è su tutte le furie; continuamente attaccata per ogni singolo passo falso, l’influencer da oltre cinque milioni di followers, pochi minuti fa, ha discusso animatamente con un hater che l’ha attaccata per un video che non gradiva. Peccato che il video incriminato sia di qualche anno fa. “Informati prima di parlare” tuona la De Lellis contro l’hater.

Giulia De Lellis, influencer da cinque milioni di followers, conduttrice tv, inviata speciale e da poco anche attrice, deve sempre difendersi dai continui attacchi di chi, come ogni haters, cerca il “pelo nell’uovo” per criticare il suo lavoro.

Certo, la De Lellis non è un personaggio immacolato, ma non stiamo nemmeno parlando di un soldato delle forze armate del partito nazista; dagli attacchi che riceve ogni giorno però, pare che per alcuni sia l’incarnazione del male e dell’ignoranza.

In questo sabato pomeriggio, mentre l’influencer romana era intenta a dare consigli di beauty come al solito, ha dovuto affilare le unghie per difendersi dall’ennesimo attacco di un hater; peccato che il video che ha causato tutta questa discordia sia di molto tempo fa.

“Sono cambiata, non sono più la stessa”

Nelle ultime ore un hater si è scagliato con veemenza contro la venticinquenne romana per un video girato tempo fa dall’influencer; il ragazzo ha dichiarato di non aver ragionato prima di agire, a causa di questo video che pare essere un’offesa verso qualcuno.

La De Lellis ha affermato che, nonostante non si senta in colpa per un video di tempo fa, quando era una ragazza diversa, prova molto dispiacere per le persone che decidono di sprecare il proprio tempo in questo modo.

Dopo lo scontro verbale tra i due alla fine Giulia ne è uscita vincitrice, arrivando anche a ricevere le scuse dal ragazzo che l’aveva attaccata per un post decisamente vecchio. Il video che ha causato tanto scompiglio non è stato reso noto dalla De Lellis.