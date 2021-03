gf-vip,-pierpaolo-pretelli-dice-di-elisabetta-gregoraci-dentro-la-casa-“lei-sapeva-tutto-…”

Spread the love











Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino sembra che una volta tornato alla sua vita di tutti i giorni, abbia voluto parlare a cuore aperto delle emozioni e sensazioni vissute all’interno della casa più spiata d’Italia. Inevitabilmente, l’ex velino di Striscia la notizia, ha parlato di Elisabetta Gregoraci ed anche della sua attuale fidanzata, Giulia Salemi. In molti lo hanno criticato, per essersi legato subito a Giulia, già dopo qualche giorno dall’uscita di Elisabetta dalla casa, visto che il giovane sembra piuttosto preso da lei. Ma come stanno davvero le cose? A raccontarcelo è stato proprio lui, nel corso di un’intervista.

Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino parla di Elisabetta Gregoraci

Nei giorni scorsi a Casa Chi, l’ex gieffino ha voluto parlare della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. La sua è stata un’avventura piuttosto intensa, iniziata a settembre e terminata il 1 marzo, giorno in cui si sono spente le luci della casa. Pierpaolo è arrivato secondo, facendo ben capire, quanto fosse amato dal pubblico. Il giovane ha così voluto raccontare la sua esperienza ed inevitabilmente ha parlato anche del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Come abbiamo tutti visto, i due hanno sono stati molto vicini nei primi mesi del programma e Pierpaolo sembrava essere molto preso da lei. Tuttavia, adesso Pretelli ha confessato di non essere mai stato innamorato di Elisabetta, ma soltanto molto preso.

La confessione dell’ex velino di Striscia

“Io non ho mai detto di essermi davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci. Ho sempre specificato che era una sorta di cotta“. Queste le sue parole, nonostante comunque Pierpaolo non abbia omesso il fatto di aver anche pianto per Elisabetta. “In tanti modi mi ha fatto capire qualcosa, poi ha sempre parlato di amicizia“, continua Pierpaolo, che ad un certo punto sembra non abbia avuto altra scelta, che accettare la realtà dei fatti, seppur con delusione e sofferenza.

E poi arriva Giulia….

Poi, è arrivata Giulia nella vita di Pierpaolo. Sempre nel corso della diretta con Casa Chi, Pretelli parla anche del dopo Elisabetta. “A dicembre Eli mi diceva dietro la schiena se mi piacesse Giulia. Si era accorta che la guardavo con occhi diversi. Mi chiedeva ‘ti piace lei?’. Me l’ha scritto anche su dei fogli, mi ha scritto ‘ti piace Giulia?’”. Questo quanto detto dal giovane Pretelli, il quale conferma il fatto che Elisabetta si fosse accorta che tra loro c’era una certa affinità. Oggi Pierpaolo si è detto innamorato della Salemi. “Giulia mi è entrata dentro e ad oggi sono innamorato e molto geloso. Sono presissimo da lei, sono sereno e tranquillo. Mi fa provare delle emozioni che non provavo da tanto. Tutti i tasselli sono al proprio posto. La mia vittoria ce l’ho ed è l’amore mio per lei e che sento che Giulia prova per me. Le chiacchiere stanno a zero”.

