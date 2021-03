gerardina-trovato,-dalla-malattia-alla-crisi-economica:-oggi-come-sta

Cantautrice che ha attraversato un periodo davvero critico nella propria vita, scopriamo insieme come sta adesso Gerardina Trovato.

gerardina trovato (web source)

Dal grande successo televisivo al dover chiedere aiuto alla Caritas. Questa la storia di Gerardina Trovato. La cantante siciliana, classe 1967, ha solo 19 anni quando si trasferisce a Roma e viene scoperta da Caterina Caselli, che rimane colpita dalla sua voce. Il primo album la portò al successo, accresciuto anche dal debutto a Sanremo nel 1993 con “Ma non ho più la mia città“. Il brano si classificò al secondo posto tra le nuove proposte, appena dopo Laura Pausini. Ma, il 2010 segna l’anno della quasi scomparsa televisiva della Trovato.

La cantautrice si confessa da Barbara D’Urso

gerardina trovato (web source)

Undici anni dopo la cantante si è confessata durante un’intervista a Live -Non è la D’Urso, durante la quale ha dichiarato di vivere con gli 80 euro al mese della Caritas. La Trovato racconta di esser stata costretta a vendere la casa di Roma per i troppi debiti, e di essere tornata in Sicilia, precisamente a Portogallo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Ma anche la situazione in Sicilia non è delle migliori.

Infatti, in questi ultimi mesi è riuscita a tirare avanti grazie proprio all’aiuto della Caselli, la quale “ha pagato 6 mesi di affitto, luce e acqua. Ha pagato anche i miei debiti. Certo, non mi è rimasto nulla. Ma devo dirle grazie”. Difatti, ha confessato di avere diversi debiti “con la farmacia – dichiara la cantante – dove mi rifornisco, con la parrucchiera che viene gratuitamente a casa mia. Ho debiti con tutti quelli che mi hanno aiutato”. La Trovato, nel salotto della D’Urso, parla anche del rapporto molto complicato con la madre: “Mi ha denunciato dicendo che ho sperperato il suo patrimonio per comprare droga, feste e vestiti. Io non mi sono mai drogata in vita mia”.

La crisi economica e l’esclusione di Gerardina Trovato da Sanremo

gerardina trovato (web source)

La 52 catenese, inoltre, ha raccontato di essere rimasta molto amareggiata, dall’esclusione del Festival di Sanremo 2020. Proprio il posto dove è iniziata la sua carriera e che poteva rappresentare per lei una nuova partenza.

La fine di un incubo. Infatti, oltre ai problemi economici a cui dover far fronte, il palco dell’Ariston avrebbe rappresentato anche una cura per il suo precario stato di salute. “Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una cirrosi epatica. Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo“.

Per poter partecipare al Festival, la diva dal caschetto d’oro, aveva presentato addirittura ben 24 tracce diverse: “Ma non ne è stata scelta nemmeno una… Mi hanno fatto sapere che ero stata esclusa con un messaggio: ‘Ci dispiace’”. Secondo molti la fine della sua carriera è stato segnato dall’addio all’iconica casa discografica “Sugar“. Dopo essere andata via la situazione è precipitata, fino ad oggi, quando dichiara: “Vogliono farmi interdire“.