Elettra Lamborghini fa una rivelazione importante e dice “Mi sono contagiata perchè …”

Spread the love











Elettra Lamborghini, a pochi giorni dall’inizio della sua avventura all’Isola dei famosi 2021, come opinionista, ha purtroppo confessato di aver contratto il Covid-19. Per questo motivo, almeno per il momento, la ricca ereditiera dovrà dire addio al suo grande sogno di poter prendere parte al reality. Grande stupore da parte della stessa Elettra, nel comunicare la sua positività al Covid, visto che in questo anno è stata, almeno da quando da lei detto, particolarmente attenta. Nell’informare i suoi più fedeli follower, Elettra sembra che con grande stupore abbia detto “Sono sempre stata attenta“. Purtroppo questo virus, così piccolo e invisibile, riesce con prepotenza ad entrarci dentro, impossessandosi di noi, del nostro corpo e della nostra anima.

Elettra Lamborghini positiva al Covid-19

Come abbiamo avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi è stata la stessa ricca ereditiera a dare la triste notizia di essere purtroppo positiva al Covid-19. La cantante lo ha fatto in modo piuttosto ironico e “simpatico”, sui social, o meglio su Instagram, pubblicando delle Instagram Stories. Elettra ha così raccontato ai suoi fedeli follower di aver anche capito come e quando si è beccata questo maledetto virus. A quanto pare, tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, quando Elettra si trovava sui Colli a fare una passeggiata con le sue sorelle. Improvvisamente ha capito che qualcosa non andava e da li, due tamponi che poi hanno dato l’esito positivo.

La ricca ereditiera, le sensazioni

“Quel giorno sono andata sui Colli a fare una passeggiata con le mie sorelle, sentivo i polmoni più di vita, di aria, il pomeriggio, ca**o sento come un’anima che mi entra dentro inizio a tossire come una matta, pensavo mi fosse andata di traverso la saliva, ho fatto il test ed era negativo, poi gli ho chiesto di rifarlo”. Queste le parole della cantante, che tra lo stupore e la rabbia, racconta quella sensazione che ha avuto e che sicuramente mai potrà dimenticare per il resto della sua vita. “Era come se mi fosse entrato dentro un animale, ho chiesto trivellatemi il naso.. a quel punto il test sembrava leggermente positivo, ho pianto tutto il giorno, vai in depressione per un giorno e poi la gente cattiva, ha detto cose cattive e brutte su di me come se avessi la peste“. Questo ancora quanto detto dalla cantante, parlando a cuore aperto con i suoi follower.

Il sospetto di Elettra su come ha contratto il Covid

Da diversi giorni Elettra sostiene di sapere come ha contratto il Covid e dice che se c’è l’ha adesso, molto probabilmente lo ha preso la scorsa settimana. La cantante dice anche di sapere da chi l’ha preso, anche se ovviamente non fa alcun nome. Purtroppo però, come sottolinea lei stessa, non c’è nulla da fare, ormai è fatta. Poi rassicura tutti sulle sue condizioni di salute, dicendo di stare bene e di avere tanti fazzoletti a portata di mano, perché ogni tanto le gocciola il naso. Infine, la ricca ereditiera lancia un appello a tutti quanti, invitando i suoi followers ad utilizzare la mascherina sempre e comunque.

Mi piace: Mi piace Caricamento...