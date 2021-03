deja-vu:-pasqua-chiusi-in-casa!-cdm-approva-decreto-con-nuove-strette

Sembra un deja-vu ma è la realtà. Una realtà che si ripete da un anno esatto.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge Covid, non più un dpcm. Prima del Consiglio dei ministri, si è svolto un vertice in videoconferenza tra Governo ed enti locali.

Il Governo ha approvato un nuovo provvedimento a soli 6 giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Per Pasqua, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Tutta l’Italia durante le festività sarà in una zona rossa, eccetto le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca.

