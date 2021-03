con-la-zona-rossa-ritorna-anche-l’autocertificazione:-scarica-qui-il-modello

Spread the love

Con la nuova ordinanza di chiusura per la zona rossa ritorna anche la necessità di compilare l’autocertificazione per gli spostamenti nel comune ed in caso di movimenti al di fuori della propria città.

Si ricorda che sono consentiti gli spostamenti per lavoro, emergenza, salute e necessità oltre al rientro presso la propria abitazione.

Al momento ed a meno di nuove pubblicazioni, sarà sufficiente utilizzare l’ultimo modello valido già pubblicato dal Ministero dell’Interno. Ricordiamo che, inoltre, l’autocertificazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Scarica qui sotto il modello PDF: Autocertificazione Modulo Marzo 2021