C’è posta per te puntata: Gemma si illude con Giorgio

Chi ha mandato la busta a Gemma Galgani? E per quale motivo l’ha fatta chiamare a C’è posta per te? Un cavaliere misterioso ha chiesto per caso di lei? Qualcuno che non ha avuto fortuna con lei a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi? La sorpresa in effetti è grande quando si apre la busta…

Gemma Galgani protagonista anche di C’è posta per te. La dama torinese, protagonista indiscussa di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, lo è stata anche di una delle storie dell’ultima puntata di questa edizione del people show di Queen Mary, andata in onda sabato 13 marzo 2021.

Gemma riceve il postino di C’è posta per te che le recapita un invito da parte della signora De Filippi per prendere parte alla trasmissione. Lei naturalmente accetta. Quando entra in studio, vede che accomodati sui puff al di qua della busta ci sono Andreas Müller, la sua fidanzata Veronica Peparini e Belen Rodriguez splendida in un abito rosa lungo.

Gemma spera sia Giorgio ad averla fatta chiamare

Gemma è raggiante e quando viene interrogata dalla padrona di casa su chi pensi possa averla fatta chiamare, la sua fantasia vola fino al suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Niente, non è lui. Quando Maria apre la busta ecco apparire il mittente dell’invito: si tratta appunto di Luciana Littizzetto. La comica sua concittadina la riempie subito di complimenti : ”Lei è una f**a pazzesca, a noi lo smog rende gialli, lei è bellissima”.

Littizzetto e le battute piccanti a Gemma

L’irriverente Lucianina parte subito a bomba: ”A una certa età non è che ti passa un po’ la voglia? Tu pensi al ciupa dance. Lei si chiama Gemma Galgano, G.G., ha due punti G. Lei ha gli ormoni che girano al contrario, le faranno girare il tempo delle mele cocktail”.

Poi la battuta che spiazza: “Riesci ancora a scrivere ti amo con le unghie sulla schiena dei maschi”. E giù risate. La Galgani è pronta a rispondere ed ecco che ribadisce un concetto che ha più volte sottolineato anche in studio a Uomini e donne: “La mia età anagrafica non corrisponde al mio spirito”, dice dopo che l’artista le ha fatto presente di aver visto i suoi fidanzati: “Tu hai gli ormoni al contrario come i salmoni. Ma dove li trovi?”.

Le allusioni piccanti di Gemma Galgani

Quando viene mostrato lo scatto di Nicola Vivarelli, Belen sgrana gli occhi: “Ma allora sono io la più disciplinata”, alludendo al fatto di non essere l’unica ad avere un fidanzato giovane (Antonino Spinalbese). “Ma ci hai fatto l’amore?”, domanda a Gemma, che risponde pronta: “No, perché è partito”.

A questo punto riparte a bomba la Littizzetto: “Fai tanta manutenzione?”. E lei: “Ma guarda ,io faccio anche ginnastica, vuoi sapere che tipo?”. “Ma quel tipo lì, ah quella ginnastica lì? Maria ma guarda cosa ti stai crescendo”, chiosa Lucianina.