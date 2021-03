Spread the love











E’ un giorno di gioia per Carlo Conti: oggi 13 marzo il noto conduttore Rai compie 60 anni e riceve un bellissimo regalo dalla propria famiglia Carlo Conti, storico presentatore Rai, ha festeggiato in queste ore i suoi 60 anni. Un’età molto importante e possiamo dire portata come se fosse un ventenne. In giorno così […]

L’articolo Carlo Conti compie 60 anni: il regalo della moglie Francesca e Matteo è stupendo proviene da Leggilo.org.

