belen-rodriguez-sorprende-i-fan-su-instagram-con-alcune-storie-sulla-sua-gravidanza

Belen Rodriguez, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, avrebbe sorpreso i fan con uno scatto inedito postato fra le stories del suo profilo Instagram. La showgirl argentina, infatti, ha pubblicato la foto dell’ecografia di sua figlia Luna Marie. Non solo. Belen avrebbe condiviso anche dei dolcissimi momenti passati insieme a Santiago durante il momento dell’ecografia. Insieme, madre e fratellino, hanno potuto vedere la testa, le manine e sentire il battito del cuore della piccola Luna Marie.

Per la prima volta, dunque, Belen Rodriguez mostra la sua secondogenita ai suoi fan. La showgirl, al momento, è al settimo mese di gravidanza e in una recente intervista per Verissimo avrebbe dichiarato che lei e il suo compagno, Antonino Spinalbese, non vedono l’ora di diventare genitori. Lei sarà una mamma bis (il suo primo figlio è appunto Santiago, avuto dall’ex marito Stefano Di Martino), mentre Spinalbese sarà papà per la prima volta.

Una gravidanza, quella di Belen Rodriguez, tanto ricercata sia da parte sua sia da parte dell’attuale compagno. Soprattutto dopo la tragica perdita di un primo bimbo. La showgirl aveva dichiarato a proposito: