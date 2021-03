Spread the love











Andrea Zelletta ha chiarito una volta per tutte cosa si cela dietro alla diffida che Natalia Paragoni aveva fatto pervenire al GFVip. Ecco le sue parole. A distanza di tempo e in occasione della diretta su Instagram per “Casa Chi”, Andrea Zelletta è ritornato sulla diffida che la compagna Natalia Paragoni aveva fatto pervenire al […]

L’articolo Andrea Zelletta, tutta la verità sulla diffida di Natalia Paragoni al GFVip proviene da Leggilo.org.

