Spread the love











Sossio ed Ursula, due ex protagonisti di Uomini e donne sono da tempo in crisi ma non a livello affettivo: ecco cosa sta accadendo. La storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e donne continua a gonfie vele. Dopo aver lasciato il programma e dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, i […]

L’articolo Uomini e donne, i problemi di Sossio ed Ursula: matrimonio rimandato. E non è l’unico ostacolo proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...