torte-salate-con-gli-asparagi:-5-ricette

Le torte salate con gli asparagi sono un abbinamento perfetto tra uno dei pezzi forti della cucina italiana e uno degli ortaggi primaverili più buoni e salutari. Le ricette che si possono fare sono davvero tantissime: ve ne proponiamo 5 tra le più gustose e semplici da preparare, per tutti i gusti e per tutte le occasioni.

Le proprietà degli asparagi

Prima delle ricette, però, un doveroso tributo all’asparago, uno degli elementi più completi in natura. Le sue proprietà benefiche per l’organismo sono note da tempo: gli asparagi sono ricchi di vitamine, fibre e sali minerali, aiutano la depurazione del corpo, sono antinfiammatori e antiossidanti e aiutano la digestione e le funzioni intestinali. Un vero toccasana, dunque, per la salute e un ortaggio gustoso e perfetto per essere abbinato a tanti altri ingredienti.

Come pulire e cuocere gli asparagi

Torta salata asparagi e ricotta

Un vero classico dal gusto semplice!

Ingredienti



1 rotolo di pasta brisée o sfoglia



250 g di ricotta fresca (anche di bufala se volete un gusto ancora più deciso)



250 g di asparagi freschi o surgelati



2 uova



150 g di formaggio grattugiato



sale e pepe

Preparazione



Scegliete innanzitutto se preparare la pasta brisée o la sfoglia oppure comprarla già fatta. Nel primo caso potete seguire le nostre ricetta, nel secondo caso potete iniziare preparando gli asparagi. Tagliate i gambi alla stessa altezza e sbollentate gli asparagi in acqua salata per qualche minuto. Scolateli non ancora cotti (andranno poi in forno) e passateli sotto l’acqua fredda per fermarne la cottura. In un recipiente abbastanza grande preparate un composto con la ricotta, le uova e il formaggio grattugiato, aggiungete gli asparagi e regolate di sale e pepe. Stendete la pasta che avete scelto e bucherellatela con una forchetta per una cottura migliore. Versate il composto in una teglia con la pasta stesa e ricoprite di formaggio grattugiato (se volete potete aggiungere anche del pan grattato). Mettete la torta salata in forno a 170° per 25 minuti e toglietela quando sarà ben dorata in superficie. Potete mangiarla calda o fredda, sarà comunque buonissima.

Torta salata con asparagi e speck

Per na torta più gustosa abbinate gli asparagi allo speck o a del prosciutto crudo o a del capocollo.

Ingredienti



1 rotolo di pasta brisée o sfoglia



250 g formaggio gorgonzola o brie (o comunque un formaggio che avete in frigo e dovete consumare)



250 g di asparagi freschi o surgelati



150 g di speck tagliato a fette



2 uova



150 g di formaggio grattugiato



sale e pepe

Preparazione



Il procedimento è lo stesso della torta salata con la ricotta ma avete due varianti a disposizione per quel che riguarda l’accoppiata speck e asparagi. Potete inserirli separatamente nella torta rustica o usare gli asparagi come grissini e arrotolare lo speck attorno ad ognuno prima di metterli a nella pasta. Fate cuocere in forno a 170° per 25 minuti e gustatela appena sfornata.

Torta salata con asparagi, peperoni e melanzane

Questa ricetta vegetariana veloce e gustosa è l’ideale per impreziosire la verdura di stagione in un piatto semplice da preparare. In bocca ci sarà un’esplosione di sapori mixati in maniera perfetta.

Ingredienti



1 rotolo di pasta brisée o sfoglia



250 g fdi provola affumica



250 g di asparagi freschi o surgelati



1 peperone



1 melanzana



2 uova



150 g di formaggio grattugiato



sale e pepe

Preparazione



La preparazione di questa torta salata – dopo aver scelto come sempre di fare a casa la pasta brisée o sfoglia o se comprarla già fatta – inizia dalla cottura delle verdure. Lavate il peperone e tagliatelo a pezzetti piccoli, fate la stessa cosa con la melanzana, pulite quindi gli asparagi e divideteli in 3/4 parti. Fate cuocere i peperoni e le melanzane con olio di oliva per qualche minuto, quando si saranno ammorbiditi un po’ aggiungete gli asparagi e continuate la cottura ancora per 4/5 minuti a fuoco non troppo alto. Tagliate la provola a pezzetti e, in un contenitore, versate tutti gli ingredienti amalgamandoli con le uova e il formaggio grattugiato. Stendete la pasta e riempitela con il composto – non dimenticate prima di bucherellarla – e ricoprite il tutto con il formaggio grattugiato. Cuocete in forno pre-riscaldato per 20 minuti a 170/180°. Fatela raffreddare un po’ e portatela a tavola.

Tortini di pasta sfoglia con asparagi, brie, miele

E’ un finger food semplice e veloce da fare, ideale per un antipasto o un buffet. Vi basteranno 3 ingredienti principali: asparagi, pasta sfoglia e formaggio brie (e un po’ di miele) per un perfetto contrasto di sapori e profumi!

Ingredienti



1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare (andrà tagliata a pezzi)



250 g di asparagi freschi o surgelati



250 gr di formaggio brie



2 uova



150 g di formaggio grattugiato



sale e pepe



miele

Preparazione



Iniziate pulendo gli asparagi, tagliateli affinché siano più o meno lunghi 8/10 cm. Fateli rosolare in padella con olio di oliva per qualche minuto e metteteli da parte. Dividete la pasta sfoglia in 6 pezzi uguali e, in ognuno di essi, inserite una fetta di formaggio brie. Mettete ora su ogni fetta di formaggio 3/4 asparagi e condite con un filo di olio, pepe, sale e formaggio grattugiato. Richiudete ogni rettangolo di pasta sfoglia su se stesso assicurandovi di chiuderli bene alla giuntura per non farli aprire durante la cottura. Spennellate con un tuorlo d’uovo e mettete i vostri tortini a cuocere in forno a 180° per circa 25 minuti. Prima di servirli (se volete un gusto ancora più delicato) potete aggiungere un filo di miele.

Torta salata con asparagi bianchi, pomodori, scalogno e stracchino

Si tratta di una ricetta molto particolare. Gli asparagi bianchi, ancora più delicati, daranno a questa torta salata il giusto contrasto con gli altri ingredienti, tutti dal sapore molto forte.

Ingredienti



1 rotolo di pasta brisèe



250 g di asparagi freschi o surgelati



100 gr di scalogno a fette



100 g di pomodorini



2 uova



150 g di formaggio grattugiato e pan grattato



150 g di stracchino



1 confezione di panna per cucina



sale e pepe

Preparazione



Lessate gli asparagi in acqua salata per qualche minuto e teneteli da parte. In una padella con poco olio, rosolate lo scalogno e unite poi gli asparagi. Fate cuocere a fuoco vivo per qualche minuto. In un recipiente unite le uova, la panna, lo stracchino e il formaggio grattugiato e amalgamate fino a comporre un composto uniforme. Stendete la pasta brisèe su una teglia e riempitela con il composto che avete preparato. Aggiungete i pomodorini a fette (non prima di averli fatti sgocciolare per bene), coprite il tutto con formaggio e un po’ di pan grattato e mettete in forno per circa 20/25 minuti. Fate raffreddare e buon appetito!