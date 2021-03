Temptation Island, Pietro promette fedeltà ad Antonella Elia

Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono una coppia molto chiacchierata in questi giorni; dopo la dichiarazione nell’ascensore di Barbara D’Urso sulla situazione sentimentale (e fisica) tra i due, arriva una promessa d’amore da parte di Pietro. Cosa ha dichiarato al settimanale “Nuovo” l’amico di letto di Antonella Elia?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una coppia molto nota al grande pubblico dopo la loro partecipazione al reality di Witty tv Temptation Island; partecipanti dell’ottava edizione, in compagnia di coppie di Vip e Nip, Antonella e Pietro sono in una situazione sentimentale incerta.

A seguito del reality di Maria De Filippi, Antonella aveva deciso di lasciare Pietro, per poi dargli un’ulteriore opportunità; quando tutto sembrava andare per il verso giusto, Antonella aveva confermato la sua volontà di lasciarlo nuovamente.

L’amore tra i due non si è spento, infatti sono stati ospiti del serale di Canale 5 di Barbara D’urso Live!Non è la D’urso, affrontandosi nell’ascensore. Nonostante il web non creda alla loro versione, parlando di un finto riavvicinamento per far chiacchierare la stampa, arriva una dichiarazione d’amore spassionata da Pietro.

“Sarò più signore!” la promessa di Pietro

Durante la loro permanenza nel villaggio di Temptation Island, Antonella era arrivata a schiaffeggiare Pietro per il suo atteggiamento; una donna ferita non è facile da riconquistare, anche se il sentimento brilla ancora di una forte vena d’amore.

Anontella, che a Barbara D’urso ha rivelato la natura del rapporto tra lei e Pietro (è il mio Tro****ico!”), adesso dovrà rispondere all’appello di Pietro, fatto direttamente sul settimanale di “Nuovo“.

“Torna da me, ti prometto che sarà meno pirata e più signore”.

Così grida un disperato Pietro delle Piane per la sua Antonella, non troppo convinta di tornare insieme.

La diretta con una piccola fan

A confermare ancor di più i rumors di un possibile riavvicinamento tra i due, arriva anche la diretta svolta ieri sera da Antonella e Pietro con una piccola fan; pare che Antonella Elia sia particolarmente amata, anche da un pubblico di giovanissimi.

Una giovane fan, per il suo compleanno, ha ricevuto gli auguri della coppia, dopo aver inviato una lettera firmata da tante piccole fan, con lo scopo di far sorridere la loro “Anto”.

“La nostra Anto non sorrideva da un po’, cosa che ci ha fatto preoccupare. La vero Anto è con Pietro, noi lo sappiamo” così ha detto la giovane Francesca, non ricevendo nessuna conferma dalla Elia, né tantomeno una smentita.