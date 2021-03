serie-tv-come-una-mamma-per-amica-da-guardare

La prima stagione di questa serie televisiva racconta la storia di Georgia, una madre trentenne piena di energie, e Ginny Miller, la timida figlia di 15 anni. Georgia, dopo aver trascorso gran parte della propria vita in viaggio, decide di fermarsi stabilmente nel New England, un suggestivo stato che si trova nella parte nordorientale degli Stati Uniti d’America. Ginny, che pensa di essere più matura rispetto alla madre, frequenta una nuova e prestigiosa scuola, stringe molte amicizie e affronta i primi interessi amorosi. Il passato di Georgia, dopo non molto tempo, si ripresenta, travolgendo la vita delle due protagoniste.

Dollface

La serie è ambientata a Los Angeles e ha per protagonista Jules (Kat Dennings), una Millennial che lavora come web designer per l’azienda di benessere Woöm. Dopo avere passato gli ultimi cinque anni totalmente investita nella sua relazione, Jules verrà piantata in asso da Jeremy (Colin Hines).

Determinata a voltare pagina, Jules si impegna per tornare alla ribalta in un mondo dove le relazioni, tra app di incontri e fluidità dei rapporti, sono ben diverse dall’ultima volta in cui si era ritrovata single.

Nello specifico, farà ricorso alla propria immaginazione per rientrare metaforicamente e letteralmente nel mondo delle donne, e ristabilire i rapporti di amicizia con alcune delle sue amiche più storiche, come Stella (Shay Mitchell) e Madison (Brenda Song) che aveva trascurato durante gli anni di fidanzamento e cercare di capire come rientrare nel mondo femminile.