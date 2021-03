Ritmi, suoni e sonno. La salute nell’armonia, venerdì 19 a cura di Auxologico.

Spread the love

Nel contesto della Giornata Mondiale del Sonno dal titolo “Regular Sleep/Healthy future”, Auxologico organizza un evento online, per ricordare l’importanza del mantenimento della salute del sonno notturno per mantenere in salute tutto il nostro organismo.

Quando pensiamo al tema della “regolarità” è intuitivo pensare al tema dell’armonia e quando si pensa all’armonia si pensa alla musica.

Sono molti i legami tra i suoni, la musica e la medicina, in quanto l’auscultazione dei suoni provenienti dal cuore o dai polmoni per esempio aiutano il medico a fare buona parte della diagnosi nella pratica clinica ed è vero anche il viceversa: i suoni e la musica possono avere un’influenza molto importante sulle nostre funzioni vitali tra cui appunto il sonno.

In questo incontro discuteremo la relazione tra suoni e sonno, trattandone le reciproche influenze anche in relazione ai diversi disturbi del sonno.

Avremo inoltre la possibilità di affrontare questi temi anche con un musicista che al termine dell’incontro eseguirà anche brani musicali appositamente selezionati.

MODERAZIONE

Prof. Gianfranco Parati, Direttore Scientifico di IRCCS Istituto Auxologico Italiano e Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Metabolico di Auxologico San Luca

INTERVENTI

I suoni amici o nemici del sonno: Prof.ssa Carolina Lombardi, Responsabile del Centro sonno di Auxologico in Lombardia.

Armonia o frastuono? I disturbi le sonno: Dott.ssa Elisa Perger, Specialista in Medicina Interna.

Ascoltiamo il nostro corpo. Il battito cardiaco, il respiro: i suoni che aiutano nella diagnosi: Dott. Martino Pengo, Specialista in Medicina Interna.

Musica e Salute: Prof. Roberto Gallina, docente e musicista.

QUANDO

Venerdì 19 marzo 2021, ore 18.00

COME PARTECIPARE – EVENTO ON LINE

L’evento è gratuito e si svolgerà esclusivamente on line.

Attraverso l’iscrizione riceverete un link per partecipare all’evento. Vi consigliamo di scaricare la app gratuita gotowebinar prima dell’evento se accederete da tablet o cellulare (troverete le istruzioni nella mail di avvenuta iscrizione).

ISCRIVITI