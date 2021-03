Ingredienti

450 g asparagi

60 g prosciutto cotto

60 g misticanza

8 uova

burro

panna fresca

Grana Padano Dop grattugiato

olio extravergine di oliva

sale

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 4 persone

Per preparare l’omelette asparagi e prosciutto, mondate gli asparagi, eliminando la base e pelando i fusti. Separate le punte dai fusti e tagliate questi ultimi a rondelle. Stufate tutto insieme in una casseruola con una noce di burro, 3 cucchiai di acqua e un pizzico di sale per 1 minuto; coprite la pentola e proseguite la cottura a fiamma dolce per altri 6-7 minuti. Alla fine separate le punte dalle rondelle.

Preparate una omelette alla volta, sbattendo 2 uova con 1 cucchiaio di panna, un pizzico di sale e 1/4 delle rondelle di asparagi.

Scaldate una padella con 1 cucchiaio di olio; versatevi il composto della prima omelette e mescolate; dopo qualche secondo, quando l’uovo comincia a diventare cremoso, togliete dal fuoco, aggiungete 15 g di prosciutto cotto sminuzzato, riportate sul fuoco e mescolate, unendo anche una piccola noce di burro; continuate a cuocere con la padella inclinata dando dei colpetti sul manico, finché l’omelette non si chiuderà su se stessa e comincerà a dorarsi. Ripetete la stessa operazione per preparare le altre 3 omelette.

Disponete in ciascun piatto 15 g di misticanza; adagiatevi sopra l’omelette, completate con le punte di asparagi tenute da parte e abbondante grana grattugiato.