Spread the love











Melissa Satta mostra ai sui followers l’allenamento per avere un fisico scultoreo e poi condivide il suo segreto: il massaggio ai glutei! Ecco tutti i consigli di Melissa per tenersi in forma. Melissa Satta si mostra sui social più sensuale e bella che mai. Nonostante impazzi il gossip sulla sua nuova relazione con l’imprenditore milanese Mattia Rivetti, la showgirl […]

L’articolo Melissa Satta, non una parola su Mattia: preferisce rivelare un segreto su suo corpo – FOTO proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...