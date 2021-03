Massimo Giletti e la separazione con Antonella: arriva la verità

Massimo Giletti in una recente intervista ha descritto Antonella come “Una delle donne che ho amato di più” eccone un estratto

Massimo Giletti (Instagram)

Massimo Giletti è uno dei conduttori televisivi più apprezzati della televisione italiana. Nacque a Torino il 18 marzo del 1962, e dopo il diploma al liceo classico si laureò alla facoltà di giurisprudenza con 110 e lode.

Dopo alcune esperienze lavorative a Londra e nell’azienda tessile di famiglia dove è caporeparto decise di dedicarsi al giornalismo. Entrò in contatto con Giovanni Minoli e per sei anni fa parte del suo programma “Mixer”, per il quale realizza alcuni reportage ed inchieste sui fatti più influenti della nostra politica.

L’esordio sul piccolo schermo avvenne nel 1994, lavorando per “Mattina in famiglia” su Rai 2 e per “Mezzogiorno in famiglia”, in coppia con Paola Perego. Si aprirono così per lui le porte del mondo televisivo, dove ad oggi è, come detto, uno dei più autorevoli ed influenti. Tuttavia da ragazzo ebbe non pochi problemi.

“Ero affetto da una forma grave di scoliosi e ho dovuto portare corsetti, busti in gesso ed essere ricoverato più volte in ospedale”, non tutti ne erano al corrente e Massimo decise quindi di raccontare la sua storia. In un’intervista più recente invece ha voluto parlare di Antonella, il suo grande amore.

Massimo Giletti e la verità sulla storia con Antonella

Non tutti ricorderanno forse che Massimo Giletti ebbe molto tempo fa una storia con Antonella Clerici. Come spesso accade, almeno in un primo momento non si sapevano i reali motivi di questa rottura. Il pubblico da casa si interrogava infatti sui possibili motivi senza trovare risposta vista la riservatezza di entrambi.

Nel loro caso per sapere la verità abbiamo dovuto aspettare anni. Entrambi erano giovani, entrambi all’inizio della loro carriera, la loro storia durò solo un anno. Dopo tanti anni Massimo Giletti ha voluto raccontare la verità riguardo quella relazione, e lo ha fatto in un’intervista con Maurizio Costanzo, rivelando alcuni dettagli inediti finora.

“La storia tra me e Antonella è cresciuta poco a poco e ci ha coinvolto davvero tanto. Se torno indietro a quel periodo non riesco a non pensare ai momenti belli. Oggi posso dire che Antonella è una delle donne che ho amato di più”. per quanto riguarda la fine della loro storia non ha dubbi:

“La stavo rendendo infelice e non ne avevo diritto”. Non usa mezzi termini insomma per descrivere l’accaduto. Ad oggi i due sono ancora in buoni rapporti