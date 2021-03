le-protagoniste-di-dollface,-archetipi-perfetti-delle-donne-nell’era-social

Jules, Mads, Stella e Izzy, le ragazze della serie di Disney+ sono emblematiche del contesto sociale in cui viviamo dove la visibilità sui social degenera in dipendenza



Le serie tv non sono solo intrattenimento: spesso grazie a una narrazione che si snoda lungo gli anni, offrono la migliore opportunità di attestarsi come un dettagliato specchio dei tempi e della società. Nel caso più specifico della rappresentazione dei personaggi femminili, i più significativi della serialità contemporanea americana sono spesso appannaggio di storie che propongono come protagoniste gruppetti di amiche molto diverse tra loro, ognuna corrispondente a un archetipo aderente ai modelli della realtà contingente. Lo spensierato trio di coinquiline-vicine di casa di Friends, il quartetto audace e libero di Sex and the City, le autoreferenziali millennial di Girls e le sarcastiche ma ottimiste protagoniste del recente Dollface, sono emblematiche di come le donne della vita vera reagiscano e si adattino alla società circostante.

Basti pensare a Hannah di Girls, alter ego della sua creatrice Lena Dunham: in cerca di se stessa e della propria identità, di affermazione professionale e di una vita sentimentale soddisfacente, affoga gradualmente in uno sconsolato autocompatimento soffuso di malcelato compiacimento: negli anni del governo Obama, quando gli Stati Uniti vivevano un periodo illuminato soprattutto a livello sociale e soprattutto a favore delle minoranze, la privilegiata, borghese wasp veniva colpita da crisi identitaria e culturale. All’opposto, la protagonista di Dollface, l’esuberante, cinica, nerd e asociale Jules (la Kat Dennings di WandaVision), naviga stoicamente e con una buona dose di ironia in un contesto – quello del soffocante e razzista governo Trump – deprimente. Come a dire: è quando le cose vanno davvero male che si trova lo spirito per reagire.

Jules, assieme alle coprotagoniste di questa serie firmata dalla quasi esordiente Jordan Weiss, non è solo un modello di riferimento per le sue connazionali parimenti costrette a barcamenarsi in un periodo storico e politico denso di incertezze, è, molto più semplicemente, un modello archetipico rappresentativo delle trentenni odierne. Baby boomer, Generazione X, Y (o Millenial), Z, Alpha: siamo tutti raggruppati in base alla data di nascita, ma in ciascuna di queste categorie si riconoscono tanti modelli; Dollface ne descrive quattro particolarmente significativi e illuminanti, che al netto dei toni un po’ surreali, enfatizzati e tragicomici adottati dalla serie, sono aderenti alla realtà, specialmente nel modo di interfacciarsi con i social.

Partiamo da Jules: intelligente, creativa, sarcastica e tendenzialmente asociale, ha la tremenda sfortuna di essere una professionista trentenne – la web designer di un’azienda di skincare New Age – nell’epoca di Instagram, Tiktok e Clubhouse: tutti hanno amici che frequentano quotidianamente sui social ma di cui non conoscono il vero nome, tutti scelgono le mete della vacanze e i locali da frequentare in base a quanto sono “instagrammabili”, tutti conoscono partner su Tinder e tutti sono ossessionati dal passaparola in grado di indirizzarti al party più figo, dove bacerai, abbraccerai e ti ubriacherai con “amiche” mai viste o sentite. Per Jules le norme sociali che informano le sue coetanee sono incomprensibili: è schiva, geek e ha scovato un modo per affrancarsi da queste tappe obbligate per chiunque voglia sopravvivere nel campo del lavoro e della socialità. Il suo rifugio è un fidanzato che è stato il centro del suo universo per un lustro, e per il quale ha abbandonato le amiche e il circolo vizioso da socialite di cui sopra. Mollata dal partner, sarà costretta a tornare in quel mondo e adeguarsi con l’aiuto delle “bff” (ri)trovate.

Tra queste c’è Mads (Madison), migliore amica dei tempi dell’università e popolare pr. Le sue doti da publicist la rendono l’archetipo perfetto della giovane donna degli anni Venti altamente socializzata: è estroversa, amichevole, festaiola, sa scegliere i posti da visitare più gettonati (anzi, “cliccati”) e le feste più cool (e più ridicolmente bizzarre) e fare “networking”. Si renderà conto, piano piano, che un’amica vera in carne e ossa conta più di diecimila follower virtuali, dopo essersi attestata come la migliore rappresentazione televisiva della Millenial social. Altrettanto emblematica, ma di un archetipico più raro ed estremo, è Stella: bella, modaiola e stravagante, è l’evoluzione delle Paris Hilton, Kim Kardashian e Kylie Jenner della realtà, ovvero la ragazza popolare che è tale senza far niente.

Stella esiste solo in virtù della sua presenza virtuale sui social dove registra la partecipazione a installazioni artistiche che vorrebbero essere provocatorie (i modelli nudi utilizzati come mobilio), guest a feste strane per il lancio di oggetti ancora più strani, comparsate a inaugurazioni di negozi frequentatissimi. La sua è un’esistenza, per l’appunto, totalmente virtuale che mostra le sue crepe nel momento in cui la realtà – per esempio, la mancanza di entrate fisse – si abbatte inesorabilmente su di lei.

Infine, c’è Izzy, l’archetipo che attinge al lato oscuro di questa esistenza contemporanea basata sulla visibilità in rete. Izzy si fa chiamare “Allison” sul luogo di lavoro perché è disposta a tutto per godere di un senso di appartenenza. Le sue due colleghe si chiamano entrambe così, e lei opta per annichilire la propria identità e ribattezzarsi Allison nel tentativi di aderire a una “clique”. Come gli outsider del liceo dei cult giovanili degli anni ’80 diretti da John Hughes, Izzy si sente esclusa dagli eventi social tanto quanto gli studenti delle superiori dai party di compleanno dei ragazzini più amati della scuola. Il suo bisogno disperato di accettazione, di far parte di una comunità, di essere presa in considerazione, di venire taggata nelle foto su Instagram o ottenere un invito esclusivo (come il caso recente di Clubhouse) la portano a una crisi identitaria da cui si salva solo grazie al contatto con la più cinica, realista e pratica Jules. A conti fatti, ognuna di noi può identificarsi in una di loro.

Dollface ha subito una battuta d’arresto causa Covid, ma le riprese della seconda stagione sono confermate: sarà curioso vedere come Jules e le altre si adatteranno all’era Biden e dell’isolamento da pandemia.