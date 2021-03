il-nuovi-colori-della-leggendaria-poltrona-omaggio-al-surrealismo

Sedersi su una mela che esce da una bombetta: quando il surrealismo incontra la realtà, sotto forma di poltrona. Gufram rimane fedele al suo spirito irriverente e continua il suo processo di riscoperta e valorizzazione delle grandi icone internazionali del radical design attraverso la riedizione di MAgriTTA, la sedia scultura realizzata nel 1970 dall’architetto, pittore e designer italo-cileno Sebastiàn Matta.

Gufram MagriTTA

Se nei dipinti di Magritte la bombetta sta ben calata sulla testa di uomini in giacca e cravatta costruiti in serie, in questo caso Sebastiàn Matta, con un gesto irriverente l’ha voltata e come un prestigiatore ne ha fatto uscire una mela, usandola poi come pouf. La seduta è una mela soffice, in poliuretano, che Gufram ha proposto in tre colori diversi: il classico verde, in rosso e in giallo (rispettivamente MagriTTA, MagriTTA Rouge e MagriTTA Jaune). Mentre il cappello fa da base. La mela verde e la bombetta nera, elementi figurativi ricorrenti nelle opere di Magritte, vengono assemblati dal visionario estro di Matta in un’originale seduta, realizzata in poliuretano espanso e rivestita in tessuto. Il nome MAgriTTA, scritto con un distintivo uso di maiuscole e minuscole, unisce i cognomi di Sebastiàn Matta e di René Magritte sottolineando l’omaggio del designer all’ artista.

«Non amo molto i tributi, ho sempre la sensazione che siano una scusa peri appropriarsi della fama e dell’intuizione creativa di qualcun altro – spiega Charley Vezza, Global Creative Orchestrator del marchio – Ma chiaramente non è il caso di Sebastiàn Matta: lui non aveva bisogno di appropriarsi di nulla, avendo già fama e intuizione creativa da vendere. Infatti, MAgriTTA non è la glorificazione del lavoro e della figura di Magritte, ma piuttosto la trasformazione in oggetto tridimensionale di un simbolo che nella sua arte non esisteva in quella forma. In questo senso direi che MAgriTTA non è un tributo vero e proprio: Matta, come in un gioco di prestigio, estrae la mela dal cappello, sublimando il lavoro di un grande artista e trasformandolo in icona di design».