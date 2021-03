gianni-morandi-ricoverato-per-una-grave-ustione:-ecco-le-sue-condizioni

Spread the love

Incidente domestico pesante per Gianni Morandi, che oggi nel pomeriggio è stato ricoverato d’urgenza per un ustione.

Gianni Morandi (Instagram)

Gianni Morandi, 76 primavere, è stato ricoverato d’urgenza nel tardo pomeriggio di oggi per una grave ustione. Dalle informazioni trapelate, si tratta di un incidente domestico accaduto mentre stava sistemando il giardino.

Nello specifico, sembra che stesse bruciando delle sterpaglie, il tutto documentato su Facebook, quando all’improvviso è caduto nella fiamma viva.

Arrivato in ospedale è stato immediatamente curato dai medici che hanno trovato delle ustioni pesanti sulla mano destra. Per questo motivo è stato portato al centro grandi ustioni di Cesena per approfondimenti.

Le condizioni del presentatore

Anche se ormai l’età avanza a quanto pare, fortunatamente, la leggenda della musica italiana sta bene. Tanto da esser riuscito anche a scherzare con i medici sulla brutta vicenda vissuta. Sicuramente la sua vita sana l’ha aiutato a rimanere in forze.

Questa è la notizia più importante per noi di Kronic.it, che auguriamo al grande Gianni una pronta guarigione.