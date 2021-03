first-kill:-la-nuova-serie-sui-vampiri-di-netflix

Netflix ha annunciato il cast ufficiale del nuovo teen-drama prodotto da Emma Roberts, attrice di American Horror Story e Scream Queens; una storia tratta dall’omonimo racconto breve di Victoria V. E. Schwab, che narra dell’amore tra un vampiro e una cacciatrice di mostri. Romeo e Giulietta dei nostri giorni con un tocco di Dracula. Scopriamo insieme la data d’uscita e il cast.

I vampiri sono tra i personaggi mitologici più amati di sempre; oggetto ancora di oggi di teorie complottistiche, queste figure della notte che si nutrono di sangue umano, torneranno in una produzione originale Netflix.

La produttrice esecutiva è Emma Roberts, attrice di diverse serie di successo come American Horror Story e Scream Queens; il suo è un debutto alla produzione di una serie ispirata all’omonimo racconto breve di Victoria V. E. Schwab, inserito nella raccolta di racconti macabri “Vampire never gest old”.

Trama e cast

La storia vedrà la protagonista, Juliette Fairmont, una giovane vampira decisa a commettere il suo primo sacrificio umano per essere accettata dal branco; dopo giorni intensi a scegliere la preda, Julietta individua Calliope Burns, l’ultima arriva in città.

Quando Juliette proverà ad aggredire Calliope, scoprirà che quest’ultima è la sua nemica giurata, ossia una cacciatrice di mostri, come i vampiri per l’appunto; tra le due nascerà un’insolita collaborazione che, con il passare del tempo, si tramuterà in una storia d’amore.

Le ragazze dovranno fare i conti con le loro società per essere accettate e con il mondo per vedere il loro amore non ostacolato dal giudizio degli altri. Un po’ come Romeo e Giulietta, questa serie potrebbe vedere la luce entro ottobre 2021.

Per adesso sono stati resi noti solamente i nomi delle due attrici protagoniste: Catherine Hook sarà Juliette, mentre Imani Lewis, sarà Calliope, nota per essere apparsa nella seconda stagione di Stars. Entrambe non sono volti noti del grande schermo, ma sono allo stesso tempo delle attrici molto promettenti.