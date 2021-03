Ex ballerino di Amici di Maria sarà uno dei giudici del serale: ecco di chi si tratta

La fase serale di Amici di Maria De Filippi prenderà il via sabato 20 marzo e, progressivamente, vengono svelate le novità sulla nuova edizione del talent show.

Una di queste, stando a quanto riportato da 361Magazine e da Fanpage, vorrebbe che un ex ballerino di Amici di Maria sia parte dell’organo giudicante del talent show: stiamo parlando di Stefano De Martino.

Quest’ultimo ha partecipato alla nona edizione di Amici (quella del 2009/2010) dove è tornato nelle stagioni successive in qualità di ballerino professionista.

Ora, però, pare che per Stefano De Martino si stiano per aprire le porte per un ruolo del tutto inedito per lui.

Si vocifera poi che, oltre a De Martino, Maria De Filippi avrebbe voluto portare con sé nello show di Amici anche Sabrina Ferilli, volto storico del programma, cui sarà affidato il compito di giudicare le performance dei ragazzi ammessi al serale. Quest’anno, però, diversamente dagli anni precedenti, potrebbero essere introdotte delle novità in ordine al regolamento. I concorrenti in gara, al momento, sono 17, divisi in ballerini e cantanti che saranno separati nelle consuete due squadre che dovranno affrontare la sfida che li candiderà alla vittoria.