Escursionisti in difficoltà su un percorso ghiacciato in Val Varaita: portati in salvo

I Vigili del fuoco del comando di Cuneo hanno soccorso 4 escursionisti che si sono trovati in difficoltà lungo un percorso ghiacciato sopra Pontechianale in Val Varaita, nel pomeriggio di oggi (11 marzo).

Due persone sono state imbarcate a bordo dell’elicottero “Drago” e fatte scendere in zona sicura sul piano di un campeggio, mentre le altre due sono state raggiunte da un elisoccorritore che dopo essersi calato con il verricello le ha accompagnate incontro alla squadra Saf terreste in risalita a piedi lungo la valle. Tutti gli escursionisti sono in buone condizioni.