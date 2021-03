ESCONO DI CASA CON AUTOCERTIFICAZIONE FALSA. GIUDICE: “NON È REATO. IL DPCM È ILLEGITTIMO”

Da cittadini liberi erano usciti di casa il 13 marzo 2020, nonostante il dpcm a quel tempo in vigore avesse stabilito la necessità di restare a casa e di uscire solo per andare a fare la spesa, dal medico o al lavoro, cioè per giustificati e comprovati motivi di urgenza.



Una coppia di Correggio, in provincia di Reggio-Emilia, era stata fermata dai carabinieri e aveva esibito un’autocertificazione falsa, in cui avevano dichiarato che la donna doveva recarsi a fare delle analisi e necessitava di essere accompagnata dal marito.

Le cose non stavano così e la vicenda era finita dinanzi a un giudice penale. La coppia era stata accusata del reato di falso ideologico del privato in atto pubblico.



Un giudice togato di Reggio-Emilia ha stabilito che il fatto non costituisce reato. L’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm contrario alla Costituzione costituisce un “falso inutile”. Il “dpcm è illegittimo”, ha dichiarato il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale.



Il dpcm, infatti, introduceva un obbligo generalizzato a restare nella propria abitazione, un obbligo di permanenza domiciliare che è a tutti gli effetti una sanzione di tipo penale.



Un simile provvedimento punitivo, come stabilito dall’articolo 13 della Costituzione, può essere imposto solo nei casi e nei modi stabiliti da una legge e con un atto motivato dell’autorità giudiziaria.



Il giudice di Reggio Emilia ha chiarito che il dpcm non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria.

Una pronuncia analoga sull’illegittimità dei dpcm era stata presa in sede civile dal giudice di Pace di Frosinone, l’avvocato Emilio Manganiello.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €60.522 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora