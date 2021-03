domenica-in:-puntata-del-14-marzo-a-rischio?

Potrebbe essere a rischio la prossima puntata di Domenica In, che dovrebbe andare in onda il 14 marzo.

La voce di corridoio arriva da TVBlog, secondo il quale il gruppo di lavoro di Domenica In sarebbe venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese la scorsa settimana, con una persona che è poi risultata positiva al covid-19. Sul blog leggiamo:

Il blog avrebbe aggiunto che tutto il team che si occupa di Domenica In, compresa la conduttrice Mara Venier, sarebbe stato sottoposto in questi giorni a una serie di tamponi. Sarebbero tutti risultati negativi al tampone tranne uno, ovvero l’attore ed imitatore Vincenzo De Lucia.

Sul blog continuiamo a leggere:

Ora il protocollo aziendale richiede un nuovo tampone per tutto il gruppo di lavoro di Domenica In per la giornata di sabato, al termine del quale si deciderà se andare in onda 24 ore dopo per la ventisettesima puntata di Domenica in. Per altro va detto che Mara aveva espresso tutte le sue perplessità rispetto alla trasferta sanremese, ma poi è andata come sappiamo. Ovviamente ci auguriamo che tutto vada bene e che il programma possa andare in onda.