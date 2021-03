Château de Groussay e la magia dell’acquerello

A prima vista, la biblioteca alta quasi dieci metri, foderata di libri dal pavimento al soffitto (come quella dei piccoli appartamenti di Napoleone con la sua scala di mogano all’inglese e il suo balcone intermedio), può sembrare una fotografia. Si tratta invece di un acquerello così dettagliato e realistico, da risultare sbalorditivo.



Tutto ebbe inizio quando, negli anni Quaranta, Charles de Beistegui, decoratore e collezionista d’arte, lanciò una sfida importante all’artista russo Alexandre Serebriakoff, chiedendogli di illustrare, stanza per stanza, la sua casa a Montfort-l’Amaury, appena fuori Parigi, durante i lavori di ristrutturazione.



La magia dei suoi incredibili acquerelli è tutta da scoprire nel libro Groussay di Pierre Arizzoli-Clémentel (Edizioni Gourcuff Gradenigo).

Con un gusto unico e un raro senso del dettaglio, Charles de Beistegui ha trasformato questa residenza in una casa elegante, reinventando l’arredamento degli ultimi anni dell’Ancien Régime e del XIX secolo vittoriano.



È stato capace di mescolare codici “cozy” tipicamente inglesi, con volumi monumentali, tra cui spicca la biblioteca spettacolare, che è senza dubbio il suo capolavoro. Trionfa pochi anni dopo, nel 1957, con la creazione di un teatro che resta una magistrale rievocazione dei teatri di corte.



Nel volume un’introduzione colloca la creazione di Chateau Groussay nel contesto del periodo e descrive dettagliatamente le circostanze in cui la casa è stata ripensata. Ogni acquerello è poi oggetto di un commento dettagliato in cui l’autore spiega come ogni stanza è stata disposta e decorata.

Il risultato è una sorprendente «fotografia poetica», in cui il tempo sembra sospeso. Oltre ad essere un assaggio della perfezione ineguagliabile dell’opera compiuta che ha segnato la storia del decoro del Novecento.

Groussay: Acquerelli di Alexandre Serebriakoff, di Pierre Arizzoli-Clémentel, edizione limitata, 95 €, edizioni Gourcuff Gradenigo, http://www.gourcuff-gradenigo.com