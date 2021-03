Spread the love











Can Yaman secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiamato da Maria De Filippi nel talent di Amici come possibile giurato Si avvicina il serale di Amici, condotto da Maria De Filippi. Il talent dovrebbe debuttare il prossimo 20 marzo e c’è già molta trepidazione per i nomi dei possibili giudici. ogni anno Maria ospita nel suo […]

L’articolo Can Yaman ad Amici insieme a Stefano De Martino: Maria De Filippi tenta il grande colpo proviene da Leggilo.org.

