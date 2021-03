Ingredienti

240 g ceci lessati sgocciolati

50 g tahina (crema di sesamo)

4 fette di pagnotta integrale

4 asparagi

4 zucchine mignon con fiori

4 puntarelle

aglio

limone

paprica

olio extravergine di oliva

semi di sesamo

sale

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per preparare la bruschettona, hummus, asparagi e zucchine, iniziate dall’hummus quindi frullate i ceci (tenetene da parte un po’ per decorare) con la tahina, 1/2 spicchio di aglio sbucciato, il succo di 1/2 limone, 2 cucchiai di olio, 70 g di acqua e un pizzico di sale fino a ottenere una crema.

Pulite gli asparagi con un pelapatate, poi tagliateli a nastri, sempre usando il pelapatate; metteteli in acqua fredda. Pulite anche le puntarelle, tagliatele a striscioline e immergetele in acqua fredda, con gli asparagi

Separate i fiori dalle zucchine; tagliateli a strisce; tagliate le zucchine a rondelle sbieche.

Sgocciolate asparagi e puntarelle, raccoglieteli in una ciotola con le zucchine e condite con un filo di olio.

Tostate leggermente le fette di pane, in una padella. Spalmatevi l’hummus, distribuitevi le verdure e completate con i fiori delle zucchine, scorza di limone tritata, pezzetti di limone senza pellicina, una spolverizzata di paprica e semi di sesamo.