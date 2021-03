I biscotti morbidi al cioccolato e marmellata d’arancia sono dei dolci ottimi e velocissimi da preparare. Oltre al cacao amaro, nell’impasto, ci sono pezzetti di cioccolato fondente che si sciolgono in bocca al primo assaggio e rendono questi biscotti molto golosi. L’unione di cioccolato e arancia è un connubio perfetto di sapori, e, per amplificarne il profumo, in questa ricetta non si usa solo la marmellata ma anche la scorza di arancia, che deve però provenire da un frutto non trattato.

Dicevamo che sono semplicissimi da fare: bastano davvero una ciotola e un cucchiaio, qualche minuto per la preparazione, un pizzico di manualità e una mezz’oretta di riposo nel freezer.

Il consiglio è di salvarvi questa ricetta e tenerla da parte per tutte quelle volte che sarete assaliti dalla voglia di dolce ma non avrete nulla di pronto in dispensa, o per quando arrivano degli ospiti a sorpresa e volete far loro trovare qualcosa di buono e di preparato in casa.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

180 g Farina 00

130 g Burro morbido

160 g Cioccolato fondente

80 g Zucchero Semolato superfino

60 g Marmellata di arance amare

50 g Cacao amaro

6 g Lievito per dolci

1 Arancia scorza

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti morbidi cioccolato e marmellata di arancia, iniziate con il tagliare il cioccolato a piccoli cubetti.

In una ciotola miscelate la farina con il cacao e il lievito.

In un’altra ciotola mettete lo zucchero, il burro morbido a pezzetti e la scorza d’arancia grattugiata.

Con un cucchiaio mescolate il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso.

Unite i 60 grammi di marmellata di arance e mescolate, incorporandola per bene al composto di burro e zucchero.

Aggiungete il mix di farina e cacao e i cubetti di cioccolato fondente, impastate con le mani fino a ottenere un composto liscio e compatto.

Prendete un pezzetto di impasto e fate una pallina grossa come una noce, con un dito scavate una fossetta nel mezzo e riempitela con la marmellata di arance.

Prendete un altro piccolo pezzetto di impasto e appiattitelo leggermente, usatelo per chiudere la fossetta con la marmellata.

Formate tutti i biscotti mettendoli man mano su un piatto.

Mettete in freezer per 30 minuti.

Scaldate nel frattempo il forno a 180°, spostate i biscotti su una teglia rivestita di carta forno, lasciandoli ben distanziati tra loro e cuocete per 14-15 minuti.

Una volta cotti, i biscotti saranno molto morbidi, lasciateli raffreddare completamente.