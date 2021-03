bedtime-(fashion)-stories

Tra la moda e la biancheria da letto c’è sempre stata una liaison. Dalla sfilata iconica di Viktor and Rolf del 2005, (con modelle che sfoderano duvet-style dresses, con cuscini XXL che sorreggono la testa), passando per i pigiami da indossare dentro e fuori dal letto, fino ai numerosi fashion show che vedono i materassi come protagonisti di patinati set. E come non menzionare la challenge tra influencer che ci ha tormentati sui social durante il lockdown, dove la sfida era indossare un cuscino come se fosse un abito?

Ora è la volta del marchio svedese di biancheria da letto Magniberg*, (parte del gruppo Kvadrat) che ha deciso di celebrare il lancio della nuova collezione (16 colori ispirati a pastelli e caramelle), con una campagna non convenzionale dal titolo “Candy Shop”. Si tratta di una reinterpretazione di un classico editoriale di moda, scattato dal fotografo Hedvig Jenning, con lo styling di Martina Almquist.



Il risultato è una reinterpretazione romantica di questi iconici shooting, divertenti e glamour.

«Vogliamo far provare a tutti l’emozione di entrare in un negozio di caramelle, con tutti i colori vivaci che ti circondano, e pensare che c’è qualcosa per tutti – che ti piacciano le gelatine, il caramello o la liquirizia salata. Abbiamo la stessa sensazione ora quando entriamo nella nostra cucina, vedendo i pastelli dei nostri bambini su tutto il tavolo della cucina. La variazione dei colori ti rende semplicemente felice», sottolineano

Bengt Thornefors e Nina Norgren, fondatori, Magniberg.

La gamma dei nuovi colori comprende sette rasi, sette popeline e due lenzuola. Sono vivaci pastello e tonalità della terra come Happy Pink, Dance Blue, Clay, Fresh Green, Baby Blue, Mud e Lemonade.



L’enfasi che riecheggia su tutta la linea è che ogni persona può “vestire” il proprio letto per dare un’espressione individuale. I prodotti sono pensati per essere mescolati e abbinati, combinando texture e colori a piacimento permettendoti di “vestire il tuo letto come vesti te stesso”.







«Entrare in uno studio, portare alcuni amici creativi, mangiare caramelle, scattare alcune immagini e divertirsi. È quello che facevamo spesso quando lavoravamo nella moda. A proposito, hai mai comprato caramelle in Svezia? È una selezione ben curata in cui puoi combinare e abbinare», concludono Bengt e Nina.

*Magniberg è un brand fondato a Stoccolma nel 2016 da Bengt Thornefors e Nina Norgren, entrambi con esperienza nel fashion.