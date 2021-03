Anticipazioni Daydreamer 15 marzo 2021

Lunedì 15 marzo 2021 si apre una nuova settimana per Daydreamer– le ali del sogno, soap turca in onda con l’episodio 136 prima parte dalle ore 16:45 circa! Prosegue quindi la nuova programmazione nel daytime di Canale 5 in vigore dal 25 gennaio. Subiscono invece delle variazioni gli appuntamenti in prima serata, sospesi martedì 16 e martedì 23 febbraio 2021 e poi ancora martedì 9 marzo a causa delle partite di Champions League. Per questo motivo, segnaliamo che al momento l’ultimo appuntamento nel serale di Canale 5 è quello di mercoledì 3 marzo 2021 dalle ore 21:43 circa.

Continua però al pomeriggio la storia d’amore di Can e Sanem, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:45 alle 17:10 circa su Canale 5. Alle 17.10 va poi in onda Pomeriggio Cinque. Questo significa che la puntata della soap dura meno di mezz’ora, stando a quanto emerge finora dai palinsesti.

Ricordiamo anche che Erkenci Kuş (titolo originale) è una produzione Gold Film per Star TV, distribuita in 21 paesi. Alla regia, Çağrı Bayrak (Bitter Sweet). Scopri maggiori dettagli sulla nuova programmazione settimanale di Daydreamer!

Daydreamer episodio 136 trama parte 1

Nella prima parte dell’episodio 136 scopriamo che Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca) sono finalmente pronti a fare un grande passo avanti: avere un figlio insieme e andare a convivere in una casa tutta loro. Tutti questi cambiamenti, però, gettano nello sconforto i genitori della ragazza. Nel frattempo Yigit (Utku Ates) è ancora in attesa di una risposta da parte di Sanem (Demet Ozdemir). Tuttavia, per prendere tempo e non rispondere, la ragazza si dedica ad altro e lascia la questione in sospeso. Ma fino a quando potrà temporeggiare ancora Sanem?

