Ambra Angiolini posta una foto e ciò che scrive fa scatenare i suoi fans

Ambra Angiolini in questi ultimi giorni è stata particolarmente attiva sui social network. Soprattutto su Instagram, l’attrice ha un seguito di circa 800 mila follower che la seguono giorno dopo giorno. Ambra effettivamente utilizza molto i social sia per comunicare con il suo pubblico che per realizzare dei video piuttosto divertenti. Ma l’attrice attraverso i social, fa anche tanto altro ovvero porta avanti delle Campagne di beneficenza e proprio durante il Festival di Sanremo, ha utilizzato Instagram per sostenere il suo ex marito Francesco Renga. Molto spesso ancora, Ambra utilizza Instagram per lanciare dei messaggi molto importanti e carichi di speranza soprattutto in questo anno difficile per tutti quanti. Proprio nelle scorse ore, la Angiolini ha pubblicato un post che è diventato subito virale e del quale se ne parla in ogni dove. Ma di cosa si tratta?

Ambra Angiolini, il suo ultimo post su Instagram diventa virale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore Ambra Angiolini ha pubblicato un post piuttosto curioso, ma anche carico di significato. Si tratta di un primo piano dell’attrice mentre sorride, con dei brillantini sul volto. Nella didascalia della foto si legge “Rughe gioiello…. mai uscire senza. Non coprire, brilla!”. Inevitabilmente questo post ha catturato l’attenzione di migliaia di follower che non hanno perso tempo nel commentare e lasciare qualche reazione positiva.

I followers impazziti per il post di Ambra

In molti hanno voluto lasciare qualche commento sotto il post dell’attrice sottolineando quanto sia importante accettarsi e quanto siano importanti i messaggi da lei inviati. “Stupenda come al solito”, “Brilli sempre di più”, sono questi alcuni dei messaggi lasciati da alcuni suoi fan. Ed ancora leggiamo “Davanti a tanta bellezza muti e in religioso silenzio”. Insomma, sembra proprio che Ambra abbia colto nel segno, pubblicando questo post, così naturale ma anche molto significativo.

Ritorno di fiamma con Francesco Renga?

Come abbiamo avuto modo di anticipare, in questi ultimi giorni Ambra Angiolini è finita al centro del gossip per un possibile ritorno di fiamma con Francesco Renga. In realtà, sembra proprio che non ci sia alcun ritorno di fiamma ma semplicemente durante la partecipazione di Francesco alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, l’ex moglie ha voluto sostenerlo in tutti i modi, utilizzando anche i social. Qualcuno però ha interpretato questo sostegno come un ritorno di fiamma tanto da farle proprio questa specifica domanda. La risposta di Ambra è stata esilarante. “Siamo sempre rimasti una grande famiglia”, ha risposto Ambra.

