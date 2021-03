«Aldo Rossi. L’architetto e le città» al MAXXI di Roma

Spread the love

Dopo Gio Ponti, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma celebra Aldo Rossi, grande maestro dell’architettura contemporanea, primo vincitore italiano del Pritzker Prize (1990). “Aldo Rossi. L’architetto e le città”, a cura di Alberto Ferlenga, mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi e l’apporto di Fausto e Vera Rossi e di Chiara Spangaro, presenta fino ad agosto 2021 una ricchissima selezione con oltre 800 disegni, maquette, documenti, fotografie in larga parte tratti dall’archivio di Aldo Rossi nelle collezioni del MAXXI Architettura e dalla Fondazione Aldo Rossi, con la partecipazione di alcuni importanti prestatori quali l’Università IUAV di Venezia – Archivio Progetti, dal Deutsches Architektur Museum di Francoforte e dal Bonnefantenmuseum di Maastricht.

Aldo Rossi con la caffettiera La Cupola, ph. MAXXI Roma

Il percorso espositivo è scandito dai disegni, dai progetti, dagli scritti e dai documenti d’archivio che mostrano la complessità di una figura dai molteplici interessi. Due focus sono dedicati ai progetti più significativi dell’architetto e teorico milanese: il Teatro del Mondo e il Cimitero di Modena raccontati dai tanti contributi originali e con le immagini fotografiche di Antonio Martinelli, Luigi Ghirri e Stefano Topuntoli. Sono 40 le maquette in mostra, frammenti in miniatura di quella Città Analoga rievocata da un grande disegno di 2 metri x 2. Tra i progetti esposti, due tra i più importanti teatri italiani, il Carlo Felice di Genova e la Fenice di Venezia, quelli per la piazza di Fontivegge a Perugia e il Gallaratese, edificio urbano che ricorda la tipica casa milanese a ballatoio.

Aldo Rossi, Architettura con Santo

Spazio anche al Museo di Maastricht, il più importante costruito da Rossi, autore di numerosi allestimenti e progetti museali, come la Schützenstrasse a Berlino e il Quartier Generale Disney a Orlando, frammento urbano in cui le forme storiche della città italiana si integrano con la classica verticalità americana. Chiudono la mostra la famosa libreria Piroscafo (1991) e una videogallery con interviste, interventi e documentari degli anni Ottanta e Novanta. In occasione di “Aldo Rossi. L’architetto e le città”, sarà anche pubblicato l’Inventario dell’Archivio Aldo Rossi nelle Collezioni del MAXXI Architettura, un importante strumento di studio che descrive il ricco ed eterogeneo fondo composto da 1909 elaborati grafici, 1895 fotografie, 11 modelli, 30 faldoni con documenti, corrispondenza e scritti che documentano l’attività professionale, artistica e didattica del maestro.