uomini-e-donne,-gemma:-niente-esclusiva-a-cataldo

Che cosa ha combinato Cataldo, cavaliere giunto a Uomini donne per corteggiare Gemma Galgani? La dama torinese è infuriata con l’uomo, che ha “osato” mettere alla prova la sua serietà di donna. Una cosa per lei inaccettabile. Alla fine, però, decide di tenerlo. Ma con riserva.

Gemma Galgani tiene il suo cavaliere. Ma con riserva. La dama di Uomini e donne la scorsa settimana si era molto arrabbiata con Cataldo, il quale non solo durante la loro uscita insieme aveva “osato“ corteggiarla in maniera un po’ più serrata, ma aveva poi sostenuto in studio che questo suo atteggiamento era stato semplicemente dettato dal desiderio di metterla alla prova: insomma, se Gemma avesse accettato di tenerlo a dormire anche solo sul divano a casa sua lui se ne sarebbe andato, perché non l’avrebbe ritenuta una donna, diciamo così, per bene.

Gemma una furia con Cataldo

Questa affermazione ha mandato letteralmente in bestia la dama torinese, che per una settimana intera ha fatto pesare tantissimo all’uomo il suo modo di esprimersi e di comportassi. Durante la puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 11 marzo 2021, Gemma si è ritrovata al centro dello studio insieme al cavaliere e i due hanno avuto modo di confrontarsi ancora una volta.

Ma, diversamente dalla scorsa settimana, questa volta in studio c’è la sua acerrima nemica, Tina Cipollari, che non ha perso occasione per attaccarla:

“Cataldo, non ti ho fatto rimanere perché non le piaci. Si è fatta trattare in tutti i modi dagli uomini, è passata sopra a qualsiasi cosa, offese di ogni genere, tu non le piaci… Se no questa cosa lei non l’avrebbe nemmeno accennata”.

Gemma tiene Cataldo ma con riserva

A questo punto interviene Maria De Filippi e insiste con la Galgani:: “Gemma, ma Cataldo ti piace?”. Come sempre lei tergiversa un po’: “C’era una certa confidenza, mi piaceva. Non può una persona dire che alla mia età mi deve mettere alla prova. Non esiste proprio”. Nonostante sia ancora arrabbiata con lui, Gemma decide di passare sopra a questo momento: le scuse del cavaliere le bastano. Ma mette dei paletti: “Continuo ma metto una condizione: non voglio dare l’esclusiva assolutamente. Gli do una prova d’appello.”.

